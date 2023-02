Tähtipelaaja huolestui syvästi LP Kangasalan talousuutisista – ”Kukaan ei osannut kuvitella”

Kangasala teki ison muodonmuutoksen torstaista ja piti kärkijoukkue Puijo Wolleyta ahtaalla vieraskentällä.

Libero Tiiamari Sievänen on vastaanottanut vuosien varrella LP Kangasalan paidassa satoja palloja.

Jo yhdeksättä kautta LP Kangasalan paidassa pelaavalle Tiiamari Sieväselle jos kenelle soisi lentopallouran ensimmäisen Suomen mestaruuden.

Sievänen on metsästänyt täysosumaa kuumeisesti hänelle rakkaan joukkueen kanssa, mutta taivaankappaleet ovat kääntyneet kerta toisensa jälkeen väärään asentoon.

Kulta on ollut huulilla jo kolmena keväänä. Kahdella ensimmäisellä kerralla (2020 ja 2021) unelman romutti korona. Viime keväänä haaveet kariutti Kuusamon Pallo-Karhut. Seitsemännen finaalin tappio kouraisi syvältä.

Nyt eteen on ilmestynyt vielä kavalampi vastustaja – seuran rahapula.

Kangasala esitti perjantaina julkisen hätähuudon ja kertoi avoimesti tarvitsevansa 30 000 euroa saattaakseen kauden kunnialla loppuun.

Pelaajia informoitiin karusta taloustilanteesta muutamaa päivää aiemmin.

”Ilmoitus tuli varmasti isona yllätyksenä kaikille. Kaikki näissä ympyröissä pyörineet tietävät, ettei LP Kangasala ole ollut koskaan rikas seura. Kun takana on korona, vaikeudet on helppo ymmärtää järjellä. Mutta kukaan ei osannut kuvitella, että tilanne on näin vakava”, Sievänen kuvaili.

Minkälaisia ajatuksia tieto herätti sinussa?

”Se oli kova paikka. LP Kangasala on minulla sydämessä. Tuli syvä huoli toiminnan jatkumisesta tulevina vuosina. Mietin, miten vaikeuksista päästään yli ja miten hommat saadaan taas rullaamaan. Siihen haluaisin luottaa, että tämä kausi saadaan pelattua loppuun”, Sievänen vastasi.

Moni hämmästeli, kun Kangasala kärsi torstai-iltana tyrmäävän vierastappion Hämeenlinnan Lentopallokerholle.

”Silloin peli tökki pahasti. En osaa sanoa, oliko ilmoituksella suoraa vaikutusta. Vai oliko pelkkää sattumaa, että asia nousi esiin samoihin aikoihin. Toki tämmöinen juttu voi olla häiritsevä tekijä, jos se jää pyörimään takaraivoon. Emme voi mennä kuitenkaan sen taakse.”

Pystyykö murheet unohtamaan pelissä?

”Pitää pystyä. En ole ajatellut tämmöisiä juttuja tippaakaan pelipäivinä”, Sievänen vakuutti.

Kangasalan pelaajat auttavat seuraa parhaansa mukaan. He ovat ottaneet yhteyttä nykyisiin yhteistyökumppaneihin ja pyytäneet niitä osallistumaan perjantaina käynnistettyyn tukilippukampanjaan.

”Toivon ja luotan siihen, ettei tästä tapauksesta jää jälkiä kenenkään pelaamiseen. Saa huolestua ja ottaa asian vakavasti, mutta se ei saa vaikuttaa kentällä”, Sievänen totesi.

Sunnuntain perusteella Kangasalan joukkue on päässyt jo pahimman yli.

Arttu Keräsen luotsaama joukkue puristi liigan kärkijoukkueen Puijo Wolleyn ahtaalle vieraskentällä ja pääsi neljännessä erässä jo kahden pallon päähän kolmen pisteen voitosta.

Sen jälkeen vieteri katkesi. Kuopiolaisjoukkue vyöryi takaa 3–2 (20–25, 25–22, 23–25, 25–23, 15–5) -voittoon.

”Teimme tosi hyvän tasonnoston Hämeenlinnan romahduksen jälkeen, mutta tulokseen ei voi olla tyytyväinen”, Sievänen summasi.

