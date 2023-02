Akaa-Volleyn kanadalaisliberon viikko oli kuin satukirjasta – isän vierailu kruunasi kaiken: ”Tämä on kuin unelmaa”

Akaa-Volley otti ison voiton Hurrikaani-Loimaasta lentopalloliigassa.

Aamulehti

Akaa-Volleyn miesten lentopalloliigan joukkueen kanadalaisen liberon Elijah Risson suu oli suuressa hymyssä lauantaina Akaa-areenassa. Akaa-Volley oli voittanut selvästi Hurrikaani-Loimaan erin 3–0 (25–23, 25–20, 25–17) ja Risso pokannut liberolle harvemmin annettavan parhaan pelaajan palkinnon.

Isoin syy ilolle oli kuitenkin se, että hänen isänsä Dave Risso oli saapunut Kanadasta asti seuraamaan poikansa peliä.

Risson viikko oli kaikkiaan upea: viime sunnuntaina tuli 3–0-voitto Tiikereistä, nyt toinen puhdas voitto Hurrikaanista, henkilökohtainen palkinto ja isän vierailu.

”Tämä on kuin unelmaa, olen siunattu, kun hän on täällä. On upeaa, että hän saapui ulkomailta seuraamaan peliäni”, Risso kiitteli Ruudun haastattelussa.

Lentopallovalmennuksen parissa Kanadassa toiminut isä-Risso on ollut Suomessa noin viikon ja muun muassa käynyt vetämässä harjoituksia pirkanmaalaisille juniorijoukkueille.

”Täällä tietenkin ikävöi perhettä. En osaa edes sanoin kuvailla, miten paljon hänen täällä olonsa merkitsee.”

Ottelussa Akaa päätti kovavireisen Hurrikaanin viiden ottelun liigan voittoputken. Loimaalaisjoukkue on kohentanut huomattavasti virettään alkuvuoden aikana. Joulukuussa Hurrikaani erotti päävalmentaja Jussi Heinon, hänen paikalleen tullut apuvalmentaja Jani Niskakangas on tehnyt vahvaa työtä.

Kun loimaalaisjoukkue on saanut vielä hakkuri latvialaishakkuri Kristers Dardzānsin mukaan, joka loukkaantui edellisessä Akaan ja Hurrikaanin kohtaamisessa, loimaalaisjoukkue on ollut vahva. Tappioita on viime peleissä tullut vain Akaalle, ensin Suomen cupin välierässä ja nyt liigakentällä.

”Tämä oli meiltä hyvä joukkuepeli. Kun kaikki tekevät työnsä, tällaista tulosta meiltä voi odottaa”, Risso totesi.

Risso nosti 21 syöttöä vakuuttavalla 67 prosentin vastaanottotarkkuudella ja johti Akaan vahvaa puolustuspelaamista. Tehopuolella hakkuri Ali Fazli otti vahvaa otetta koko sarjan pistepörssin voitosta 20 pisteellään.

Hurrikaani-voitto oli iso asia kakkossijaa ajatellen, kun Raision Loimu kolmantena on nyt kolme pistettä kakkosta Akaata takana yhden pelin enemmän pelanneena.

”Painamme kohti pudotuspelejä ja haemme sinne parasta kuntoamme”, Risso totesi.

Akaan kausi jatkuu keskiviikkona Tiikerit-vierasottelulla.