Johannes Thingnes Bø on lähellä täydellisiä MM-kisoja – seitsemästä lähdöstä on yhtä monta kultamitalia

Johannes Thingnes Bø on enää kahden kultamitalin päässä täydellisistä MM-kisoista Saksan Oberhofissa.

Norjan Johannes Thingnes Bø on ollut yleinen näky Oberhofin ampumahiihdon MM-kisojen mitaliseremonioissa.

Norjalainen ampumahiihdon suurin tähti Johannes Thingnes Bø voi viikonloppuna yltää historiallisen täydelliseen MM-suoritukseen: seitsemän kisaa, seitsemän kultaa.

Koossa Oberhofin MM-koitoksista on jo viisi mestaruutta, ja pari on vielä tarjolla lauantaisen viestin ja sunnuntaisen yhteislähdön myötä.

Bø, 29, on kaikkiaan urallaan kahminut jo 17 maailmanmestaruutta. Ensimmäisen hän voitti 21-vuotiaana Kontiolahdella 2015, pari vuotta sen jälkeen kun oli päässyt Norjan tasokkaaseen maajoukkueeseen.

Norjan joukkueen hiihtovalmentajana tuolloin toiminut ruotsalainen Ola Ravald muistaa parikymppisen Bøn hyvin.

”Hän oli ihan älytön lahjakkuus. Tiesimme hänestä jo aiemmin, koska hän oli Tarjei Bøn pikkuveli. Tiesimme myös, että hänestä tulee vielä jotain suurta”, Ravald sanoo.

Mikä sitten tekee Johannes Thingnes Bøsta niin dominoivan?

”Ensinnäkin, hänellä on aivan mahtava fysiikka. Valtava hapenottokyky, ja kun häntä on valmennettu yhä paremmin, myös palautumisessa on tullut kehitystä. Tämä sallii hänen mennä täysillä lähes loppuun saakka, ennen kuin täytyy hiljentää ennen ampumapaikkaa.”

Hiihtovalmentajana Ravald ihastelee Bön hiihtoa, mutta hallitsee myös lajin yhtä lailla ratkaisevaa osaa eli ammuntaa.

”Hän on kehittynyt siinäkin. En ole ammunnan asiantuntija, mutta kun muistelee kokemuksiani Norjasta, hän on aivan ihmeellisen peloton ammunnassa”, Ravald miettii.

”Hän ei pelkää ohilaukauksia, on hyvin aktiivinen eikä koskaan passiivinen ammunnassa. Ei liiallista varovaisuutta, menee sitten syteen tai saveen.”

”Hänellä on myös sellaista henkistä vahvuutta, että jättää ohilaukaukset taakseen ja jatkaa vaan eteenpäin. Epäonnistumiset eivät jää vaivaamaan.”