Legenda ihmettelee Suomen ampumahiihtäjien heikkoja MM-kisoja, mutta antaisi päävalmentajan jatkaa tehtävässään

Suomalaisten ampumahiihdon MM-kisat ovat sujuneet mollivoittoisesti. Olympiamitalisti Heikki Ikola toteaa, että olosuhteet ovat olleet vaikeat.

Saksan Oberhofissa parhaillaan käytävät ampumahiihdon MM-kilpailut ovat olleet suomalaisittain mahalasku. Sinivalkoiset ovat epäonnistuneet sekä miehissä että naisissa.

Oberhofissa kiusana saattavat olla myös tuuli ja sumu, kuten tv-kuvistakin on havaittu.

”Mutta olosuhteet ovat olleet tiedossa ja niihin olisi pitänyt kyetä valmistautumaan”, Heikki Ikola sanoo. Jurvalainen on olympiamitalisti ja kaksinkertainen maailmanmestari

Kisojen avauslajina oli sekaviesti, jossa Suomen nelikko Suvi Minkkinen, Mari Eder, Tuomas Harjula ja Olli Hiidensalo jäi voittajasta lähes kolme minuuttia sijoittuen 11:nneksi. Henkilökohtaisilla matkoilla suomalaisten paras sijoitus on Tero Seppälän suoritus tiistain normaalimatkalta (18:s). Toisessa ääripäässä on Harjulan mahalasku miesten pikamatkalla.

Harjulan kisa oli surkuhupaisa. Hän kaatui ja siinä rytäkässä aseen tähtäimeen meni lunta. Harjulan piti turvautua vara-aseeseen. Kun sellaista ei löytynyt Suomen joukkueelta, Harjulalle saatiin lainapyssy Itävallan huoltotiimiltä. Selkkaus jätti jälkensä. Harjula ampui yhdeksän pummia ja oli viimeinen (111:s) maaliin päässeistä.

Suomen joukkueen päävalmentaja Erik Kulstad ilmoitti, että vara-aseen unohtaminen oli hänen vikansa. Kisojen jälkeen norjalainen joutunee vastailemaan vielä ikävimpiin kysymyksiin, mikäli suomalaiset eivät ryhdistäydy tämän viikon aikana.

Lupaava alku haihtui

Kulstad aloitti päävalmentajana viime kauden jälkeen ja alku oli lupaava. Huipennus nähtiin joulukuun toisella viikolla Itävallan Hochfilzenissä, jossa Suomi oli miesten viestissä komeasti viides. Se oli maailmancup-viestien paras sijoitus 20 vuoteen.

Ikola iloitsi Hochfilzenin hyvästä sijoituksesta, mutta kokeneena lajiasiantuntijana hän osaa panna suorituksen perspektiiviin.

”Viides sija oli superyllätys, mutta maailmancupin viesteistä saattaa saada hieman vääristyneen kuvan maiden välisistä voimasuhteista”, Ikola sanoo.

Erik Kulstad aloitti Suomen päävalmentajana viime kauden jälkeen.

Suomi lähti viestiin parhaalla miehistöllään – toisin kuin jotkut lajin kärkimaat.

”Maailmancupin viesteissä harvemmin hiihtää parhaat, koska huippukaverit usein säästelevät itseänsä eivätkä starttaa viestissä.”

Raskaat olosuhteet

Ikola kisasi aktiiviaikoinaan Oberhofissa ja on tutustunut entisen DDR:n puolella olevaan ampumahiihtokeskukseen myös valmentajan ominaisuudessa.

”Se on yksi raskaimpia ratoja, joita maailmancupissa on”, Ikola sanoo.

Reitillä on pitkiä kovia nousuja, ja lisäksi laskut ovat vauhdikkaita.

”Kun suomalaiset ovat joutuneet pitkän aikaa antamaan paljon periksi hiihtovauhdissa, niin nyt todennäköisesti yritetään hiihtää ylärajoilla, mikä kostautuu ampumapaikalla.”

Jos penkalle saapuu liian kovalla sykkeellä, tulos on usein kurja.

”Pitäisi tietää tarkalleen oma taso, jolla ampumapaikalle voi tulla.”

Esimerkiksi viime kauden komeetalla Tero Seppälällä on ollut suuria ongelmia täplien pudottamisessa.

”Tällä kaudella hän ei ole saanut yhtäkään kunnon suoritusta aikaan”, Ikola arvioi.

Maailmanmestari Heikki Ikolalla on kokemusta ja näkemystä ampumahiihdosta.

Pientä toivoa on, koska Seppälän hiihtovauhti näyttää parantuneen ja ammunnassa tehty muutos toi osumia viikonloppuna. Seppälä kertoi sunnuntain takaa-ajon jälkeen palanneensa pystypaikalla vanhaan ampuma-asentoon.

”Voi olla, että siinä tulee hyviäkin tuloksia, mutta kyllä siinä aina tietynlainen riski on”, Ikola ruotii.

Ampumatekniikan muuttaminen kesken kauden MM-kisojen kuulostaa asiantuntijasta oudolta.

”Jos viime vuosi meni todella hyvin ja kehitystä oli nähtävissä, en tiedä mikä tarve oli lähteä tekemään isoja muutoksia”, Ikola miettii.

Uuden tekniikan ontuminen lienee ollut näkyvissä jo harjoituskaudella.

”Ettei se rupia onnistumaan.”

Ikolan mukaan hälytyskellojen olisi pitänyt soida viimeistään siinä vaiheessa, kun alkukauden kisat menivät ammunnan osalta huonosti.

Sihti kateissa

Myös sinivalkoiset naiset ovat suoriutuneet alle odotusten MM-näyttämöllä. Esimerkiksi Mari Ederin sihti oli täysin kateissa naisten pikamatkalla.

”Marin ammunta oli täysin luokatonta, kun puolet meni ohi huippuolosuhteissa”, Ikola sanoo.

Mari Ederin ammunta on ollut hakusessa Oberhofin MM-kisoissa.

Ikolan mukaan Eder on ainoa suomalaisnainen, jolla olisi potentiaalia kymmenen parhaan joukkoon.

”Muilla hiihtovauhti on auttamattoman hidasta, ja vaikka he ampuisivat kuinka hyvin, kunnon sijoituksia ei tule.”

Lisää aikaa

Vaikka MM-mittelöt ovat menneet penkin alle, Ikola ei lähtisi potkimaan päävalmentaja Kulstadia pihalle.

”Hän on korostanut tarvetta nopeuttaa ampumapaikalla toimimista, ja siinä on onnistuttu.”

Ampuma-asento on löytynyt nopeammin, ammunta on nopeutunut ja lähtö penkalta on tullut rivakammaksi.

”Sillä sektorilla on kehitystä, mutta hiihtovauhdissa ei ole tapahtunut vastaavaa.”

Oberhofissa on otettu takapakkia myös ampumisessa, joten Suomen ampumahiihtoliitolla riittää analysoitavaa kisojen jälkeen.

”Arvokisoissa pitäisi tehdä kauden parhaat tulokset, mutta nyt on käynyt päinvastoin”, Ikola murehtii.