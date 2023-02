Mira Potkosen mitta tuli täyteen – nokialainen kertoo nyt elämänmuutoksestaan

Mira Potkonen ei koskenut vuoteen nyrkkeilyhanskoihin uran päättymisen jälkeen.

Mira Potkonen teki Tokion olympialaisissa 2021 historiaa.

Tampereen Voimailuseuraa edustaneesta, Nokialla asuvasta Potkosesta tuli ensimmäinen suomalaisnainen, joka on ottanut mitalin kaksissa kesäolympialaisissa. Potkonen tiesi tuolloin tehneensä historiaa, mutta oli samalla myös täynnä nyrkkeilyä.

”Siinä meni vuosi ennen kuin edes koskin nyrkkeilyhanskoihin”, Potkonen myöntää nyt.

”En ole vieläkään laittanut hanskoja kunnolla käteen, niin että olisin nyrkkeillyt. Säkkiä olen käynyt vähän iskemässä, kun niskat tuli kipeäksi ja piti saada ne taas liikkumaan”, Potkonen sanoo ja naurahtaa.

Potkonen ei esimerkiksi käynyt itselleen tutussa Nääs-hallissa ensimmäiseen vuoteen kertaakaan.

”Se muistutti liikaa siitä kovasta urheilun arjesta. Nyt olen jo käynyt siellä muutaman kerran”, vähän antamassa ohjeita muille.”

Potkonen sai osallistua Tokion olympialaisiaan Kansainvälisen olympiakomitean erikoisluvalla. Ikäraja olympialaisiin osallistumiselle on 40 vuotta, ja Potkonen oli kisojen aikaan jo yli-ikäinen.

Suomalaisiskijän annettiin osallistua kisoihin, sillä koronaviruspandemian takia Tokion olympialaisia siirrettiin vuodella eteenpäin kesästä 2020.

”Fokus oli vain siinä, että menestyn. Onneksi sain osallistua kisoihin.”

”Mitalin voittaminen nosti sitten tunteet pintaan.”

Potkonen saavutti Rio de Janeiron olympialaisissa 2016 pronssia. Se oli Suomen ainoa mitali niissä kisoissa.

”Se, että pystyin uusimaan tuon menestyksen, oli jo historiallista. Upeaa, että pystyin jättämään nimeni historian kirjoihin”, Potkonen sanoo.

Potkosen ohella suomalaisnyrkkeilijöistä vain Pentti Hämäläinen on voittanut olympiamitalin kaksissa kisoissa. Kotkalainen voitti Helsingin olympialaisissa 1952 kultaa ja Melbournessa 1956 pronssia.

”En ole vielä oikein ajatellutkaan asiaa tuolta kantilta. Olihan se melkoinen saavutus minulta.”

Potkonen aloitti nyrkkeilyn kuntonyrkkeilyn kautta. Kilpanyrkkeilyn hän aloitti vasta 28-vuotiaana.

”Maarit Teuronen näki minussa lahjakkuuden tuossa iässä, ja hänen ansiostaan nousin olympiamitalistiksi”, Potkonen kiittelee.

Potkosen palkintokaapista löytyy myös kaksi MM-pronssia, kaksi EM-kultaa ja yksi EM-hopea.

Huippu-urheilijoiden paluu arkeen on usein ollut vaikeaa uran päättyessä. Potkosen kohdalla asia ei ollut niin.

”Ei se ollut kovin vaikeaa. Nyt ei ole ollut enää pakko mennä treenaamaan, vaan on saanut urheilla ja liikkua oman aikataulun mukaan. Se oli itse asiassa todella mukavaa.”

”Siinä piti kuitenkin siirtyä siitä omasta, urheilun kuplasta normaaliin kuplaan. Lapsetkin olivat jo kasvaneet niin, ettei minua enää tarvittu koko ajan.”

Veri veti kuitenkin takaisin urheilun ja liikunnan pariin.

”Kävin personal trainer -kurssin ja valmistuin sieltä. Nyt vedän kuntonyrkkeilyryhmiä ja olen mukana Tampereella vetämässä nyrkkeilyryhmää”, Potkonen paljastaa.

”Vedän myös asiakkaille pienryhmätreenejä. Käyn aina edellisenä päivänä kokeilemassa salilla niitä harjoitteita, ettei vaan tule vaadittua kuntoliikkujilta liikaa. Liikunnan parista minä nyt yritän leipäni ansaita.”

Mira Potkonen voitti olympiapronssia Tokiossa 2021. Kuva on välierästä brasilialaista Beatriz Ferreiraa vastaan.

Nyrkkeilyuran aikana ei kerätty omaisuutta loppuelämää varten. Hän on mukana innokkaasti myös hyväntekeväisyystoiminnassa, viimeksi hän osallistui Tampereen Classicin sählyturnaukseen, jolla kerättiin rahaa nuorille harrastajille.

Potkonen haluaa myös jakaa osaamistaan eteenpäin nuorille nyrkkeilijöille.

”On tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa, vaikka kaikki kustannukset nousevat. Sen vuoksi olin heti mukana, kun kysyttiin.”

Potkonen on huolissaan myös nyrkkeilyn tulevaisuudesta, sillä Kansainvälinen olympiakomitea on väläyttänyt lajin poistamista olympialaisista.

”Nyrkkeilyn paikka on ehdottomasti olympialaisissa, se on selvää. Lajin on putsattava oma pesänsä”, hän painottaa.

Potkosen mielestä urheilijat eivät saa kärsiä siitä, mitä kabineteissa tapahtuu.

”Olisi amatöörinyrkkeilylle vakava takaisku, jos laji menettäisi paikkansa olympialaisissa. Se näkyisi varmasti heti harrastajamäärissä.”

Potkonen näkee tilanteen erittäin haasteellisena nykyisille aktiiveille.

”Heidän on vain harjoiteltava, vaikka eivät voi olla varmoja siitä, kuinka kauan laji kuuluu olympiaperheeseen.”

Potkonen on treenannut oman seuransa nuorien nyrkkeilijöiden Pihla Kaivo-ojan, Vilma Viitasen ja Emma Jokiahon kanssa.

”Nämä kolme ovat nousemassa kansainväliselle tasolle myös naisten sarjassa.”

”Jos likat jaksaa harjoitella, niin he voivat nousta palkintopallille myös olympialaisissa. Jos laji siis pysyy mukana olympialajina.”

Korjaus 13.2.2023 kello 11.23: Potkonen on nokialainen, ei tamperelainen, vaikka hän edustikin tamperelaisseuraa ja valmentaa Tampereella.