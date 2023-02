Reetta Hurske juoksi 8 sekuntiin Parisiissa – Kolhaisi kovaa heti ensimmäiseen aitaan

Hurske eteni finaaliin aikavertailun kautta. Hän juoksee vielä ennen puoltayötä.

Reetta Hurske on jo maaliskuun EM-hallien ykkössuosikki. Aamulehti kuvasi Hurskeen tammikuun lopussa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa ennen kuin hänen kansainvälinen kisakautensa alkoi.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön pika-aituri Reetta Hurske paineli Pariisissa 60 metrin aidat 8 sekuntiin. Hurske törmäsi painavasti heti ensimmäiseen aitaan, mikä tappoi vauhtia merkittävästi.

Tamperelainen oli eränsä kolmas. Erän voitti 22-vuotias ranskalainen Cyrena Samba-Mayela, joka voitti viime vuoden MM-halleissa 60 metrin aitojen mestaruuden. Hänen aikansa Pariisin-kisassa oli 7,90.

Illan aikana useita pikajuoksulähtöjä ammuttiin takaisin, näin kävi myös Hurskeen erässä. Ensimmäisestä lähdöstä juuri Samba-Mayela sai keltaisen kortin.

Hurskeen hallikausi on ollut erinomainen. Hän juoksi Suomen ennätyksen 60 metrin aidoissa heti ensimmäisessä kisassaan Tampereella tammikuun puolivälissä. Tämän jälkeen Pyrinnön pika-aituri on parantanut SE:tä kolme kertaa. Nykyinen SE on keskiviikkona Puolan Torunissa juostu 7,81.

SE-naisen kaikki aiemmat kahdeksan juoksua tällä hallikaudella ovat painuneet 7,81:n ja 7,95:n väliin.

Pariisissa juostaan pika-aitojen finaali kello 23.39 Suomen aikaa. Hurske eteni loppukilpailuun aikavertailun kautta.

Samoissa hallikisoissa suomalaisista ovat mukana seiväshyppääjät Wilma Murto ja Elina Lampela, joiden urakka on vielä kesken.

Uutinen päivittyy finaalin jälkeen.