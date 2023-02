Outo tilanne pilasi Esapekka Lapin kisan Ruotsissa: ”Ketuttaa aika paljon”

Rengastaktiikkaa manannut Kalle Rovanperä aikoo hyökätä sunnuntain ensimmäisellä erikoiskokeella. Hän kilpailee kolmossijasta Thierry Neuvillen kanssa.

Uumaja

Hyundain rallitalliin täksi kaudeksi siirtyneen Esapekka Lapin hieno kisa Ruotsin MM-rallissa meni pilalle lauantaina iltapäivän toisella erikoiskokeella. Lapin auton vasemman etupyörän pinnoite irtosi suoralla, ja pieksämäkeläinen suistui pikataipaleen viimeisessä mutkassa lumihankeen. Aikaa tuhraantui yli seitsemän minuuttia, joten Lappi putosi kolmannelta sijalta 11. tilalle.

”Tietysti jossitella voi, että olisi pitänyt ymmärtää, mitä tapahtui. En osannut vaan yhtään ajatella, kun noin ei ole koskaan käynyt. Se, että piikkipyörästä lähtee pinta, on ihan uusi asia minulle”, Lappi tuskasteli.

”Eipä tässä hyvä kisa siihen mennessä paljon lämmitä. Ketuttaa aika paljon.”

Lappi ei lähtenyt syyttelemään rallin MM-sarjan rengasvalmistajaa, vaikka tilanne oli täysin kuskista riippumaton ja varsin outo.

”Rengasvalmistaja haluaa varmasti nähdä renkaan ja analysoida tarkasti, mitä on tapahtunut.”

”Siinä vaiheessa, kun huomaat, että rengas lyö tyhjää, niin on ihan sama, ollaanko hangessa minuutti vai kymmenen. Kisa on joka tapauksessa pilalla”, Lappi sanoi.

Rovanperä nousi kiinni palkintosijaan

Lapin ongelmien myötä Toyotan Kalle Rovanperä nousi taistelemaan palkintosijasta. Hyundain Thierry Neuville onnistui kuitenkin päivän viimeisillä pätkillä puristamaan 3,8 sekunnin turvin Rovanperän ohi.

Kärkeen Rovanperällä on matkaa liki puoli minuuttia, joten puolustava maailmanmestari kamppailee sunnuntaina kolmannesta tilasta. Muut kuljettajat onnistuivat rengaspelissä nuorta suomalaistähteä paremmin lauantain iltapäivän lenkillä.

”Aamulla meni hyvin ja saimme eroja kiinni, mutta iltapäivällä munasimme rengastaktiikkamme. Muut olivat fiksumpia renkaan käytön kanssa, että missä vaiheessa he pyörittivät mitäkin renkaita alle”, Rovanperä manasi.

”Me rikoimme kaksi rengasta enemmän ja siksi hävisimme paljon viimeisillä pätkillä”, Rovanperä manasi.

Kalle Rovanperä ajoi lauantaina kaksi pohja-aikaa. Päivän lopussa hän antoi tasoitusta kuluneiden renkaiden takia.

Sunnuntaina Rovanperä suunnittelee hyökkäystä heti aamun avauspätkällä, jolla on mittaa yli 26 kilometriä.

”Siellä pitää olla hereillä. Katsotaan, miten taistelu sitten kääntyy.”

”Ehdottomasti me yritämme taistella. Kilometrejä on vielä aika monta jäljellä. Iltapäivän lenkki on varmasti taas vaikeaa, koska Hyundai on ollut urissa ajamisessa vahvempi.”

Voittokamppailu sunnuntain kolmella viimeisellä erikoiskokeella käydään Hyundain Craig Breenin ja Ford-kuski Ott Tänakin välillä. Tänak siirtyi lauantain toiseksi viimeisellä pätkällä kisan kärkeen ja johtaa kilpailua 8,6 sekunnin erolla ennen irlantilaista.

Myös Tänak ja Breen kokivat samanlaisen rengasrikon kuin Lappi, mutta kaksikko selvisi onnekseen vain pienellä aikahäviöllä.