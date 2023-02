Moni saattaisi kummastella Eveliina Piipon harjoituksia, valmentaja sanoo. Nämä MM-kisat ovat pirkkalalaiselle vasta välipala kohti suurempia tavoitteita.

Hiihtäjä Eveliina Piippo on päässyt vihdoin takaisin sille tielle, jota hänen kuviteltiin kulkevan jo neljä vuotta sitten. Seefeldin MM-kisojen 2019 piti olla lähtölaukaus komealle kansainväliselle uralle. Menestyksen sijaan Piippo joutuikin kohtaamaan useita vastoinkäymisiä.

Seuraavan arvokisastartin pirkkalalainen sai vasta Planicassa yhdistelmäkisassa lauantaina.

”Aika tummaa on välillä ollut, mutta varmasti olen saanut tärkeää oppia mukaan. Nyt osaan arvostaa, että olen taas täällä ja saan tehdä tätä terveenä”, Piippo sanoo Suomen joukkueen hotellilla Tarvisiossa.

Talvella 2019 Piippo oli mukana myös alle 23-vuotiaiden MM-kisoissa. Siellä hän voitti vapaan kympillä hopeaa ja päihitti muiden muassa kaksi vuotta vanhemman Tiril Udnes Wengin. Nyt Weng johtaa maailmancupia ja on Norjan johtavia hiihtäjiä.

Piippo lähti Denverin yliopistoon Coloradoon ja kisasi ensin lähinnä siellä. Sitten leikkausta vaatinut selkävamma pilasi lähes koko kauden 2020–2021. Näillä lumilla on taas näyttänyt paremmalta, kun perustaso on noussut selkeästi. Selkä on aihe, josta Piippo, 24, ei enää halua puhua. ”Se on käsitelty.”

Sanoman tietojen mukaan vanha vamma pitää yhä huomioida arjen harjoittelussa.

”Tärkeää on ollut, että olen oikeasti päättänyt alkaa elää neljän vuoden jaksoissa enkä kausi kerrallaan. Olen tehnyt aiemmin liikaa pikaratkaisuja ja keskittynyt aina seuraavaan kisaan ja seuraavaan talveen. Nyt olen antanut aikaa rakentaa. Tämäkin on vain tämmöinen pieni välipala. Kaikki tekeminen keskittyy seuraaviin olympialaisiin”, Piippo sanoo ja viittaa välipalalla käynnissä oleviin MM-kisoihin.

Neljän vuoden sisällä on tarkoitus taistella henkilökohtaisista arvokisamitaleista. Niitä kohti hän etenee uuden valmentajan kanssa. Piippo on tehnyt yhteistyötä Santeri Erolan kanssa viime keväästä lähtien. Erola on myös maajoukkuehiihtäjä Remi Lindholmin valmentaja.

Erola sai omien sanojensa mukaan todella motivoituneen, fiksun, analyyttisen, mutta myös vähän jääräpäisen urheilijan.

Erola ja Piippo löysivät nopeasti yhteisen sävelen ja valmennuslinjan. Keskittyminen on Piipon lahjakkuudessa ja vahvuudessa eli kestävyydessä. Harjoittelun määrää on nostettu ja treenejä yksinkertaistettu. Kaksikko ei usko nopeusominaisuuksiin satsaamisen tuottavan riittävästi tuloksia, jotta se olisi järkevää.

”Joku, joka katsoisi ulkopuolelta näiden kahden harjoittelua, voisi todeta, että vaikuttaa äärettömän tylsältä, kun tiettyjä asioita toistetaan päivästä toiseen ja harjoitukset ovat hyvin saman tyyppisiä. Mutta sitä se minun mielestäni maailman huipulla kuitenkin on”, Erola sanoo.

”Mitä vanhemmaksi tulee ja mitä lähemmäksi maailman huippua lähestyy, niin sitä yksinkertaisemmaksi se muuttuu. Tiettyjä asioita pitää vain jaksaa jauhaa ja toistaa. Siihen ei ole oikotietä.”

Joukkueet Suomalaiset väliaikalähtöihin Naiset: Jasmi Joensuu, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo, Krista Pärmäkoski. 10 kilometrin vapaan kisa tiistaina klo 13.30. Miehet: Niko Anttola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Markus Vuorela. 15 kilometrin vapaan kisa keskiviikkona klo 13.30. Kotiin: Jasmin Kähärä, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen matkustivat maanantaina Planicasta Suomeen. Lähde: STT

Millainen sitten on Piipon yleisin harjoitus?

”Nyt saat tosi tylsän vastauksen”, Erola aloittaa. ”Rullahiihtäen, hiihtäen tai juosten kolmen tunnin peruskestävyysharjoitus. Moni mieltää sen jo pitkäksi harjoitukseksi viikkoon, mutta Remi ja Eve toistavat sitä useamman kerran viikossa.”

Erittäin pitkät vedot sopivat Piipon fysiikalle ja luonteelle. Hän haaveilee jo pitkistä lenkeistä omaan tahtiin sitten, kun kilpaura on ohi.

”Siihen minun elimistöni on luotu”, pirkkalalainen sanoo.

Piippo saapui MM-kisoihin poikkeuksellista reittiä. Kun moni muu arvokisahiihtäjä viritti kuntonsa Keski-Euroopan korkeuksissa, Piippo suuntasi helmikuun alun Toblachin maailmancupin kisan jälkeen kauas pohjoiseen Lappiin Saariselälle. Siellä hän pystyi keskittymään täysin itseensä ja omaan tekemiseensä ja vältti kaikki mahdolliset taudit.

Avauskisa osoitti, että viimeistely onnistui. Piippo oli jo mukana yhdistelmäkilpailussa, josta irtosi 15. sija. Tulos olisi ollut varmasti paljon parempikin ilman alkumatkan kaatumista, kun edestä alkoi mennä hiihtäjiä nurin.

Tiistaina edessä on henkilökohtaisista matkoista Piipon pääkisa eli 10 kilometrin vapaan väliaikalähtö.

”Uskon, että Evellä on potentiaalia niin paljon enemmän kuin mitä on tähän mennessä nähty”, Santeri Erola ilmoittaa.