Kalle Rovanperälle kelpaa Ruotsin MM-rallista vain voitto

Kilpailu alkaa jälleen tien putsaajan roolissa, mutta sääennuste vaikuttaa lupaavalta.

STT

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä on torstaina käynnistyvässä Ruotsin MM-rallissa jälleen epäkiitollisessa tehtävässä. Rovanperä starttaa Uumajan seudulla ajettavaan kisaan ensimmäisenä autona, joten perjantain ajopäivälle on luvassa tien putsaamista.

Puolustava maailmanmestari on kuitenkin siinä suhteessa onnekas, että sääennusteet eivät lupaa lumisadetta. Kisaviikolla myös lämpötilat ovat pysyneet pakkasen puolella, joten olosuhteiden pitäisi suosia suomalaista.

”Lähden ihan hyvillä fiiliksillä kisaan. Aura-auton rooli on aina vähän kysymysmerkki. Jos keli on suosiollinen, niin totta kai vain voitosta on tarkoitus taistella”, Rovanperä mietti kisan alla.

”Onnistuimme voittamaan viime vuonna samoista lähtökohdista, joten siinä mielessä kaikki on mahdollista. Toisilla ajolenkeillä soraa voi nousta tielle, mikä syö piikkipyöriä. Renkaiden säästäminen onkin avainasemassa.”

Lappi varovaisen toiveikas

Hyundain rallitalliin täksi kaudeksi siirtynyt Esapekka Lappi ajoi viime kaudella Toyotan ratissa Ruotsissa kolmanneksi. Vuoden avauskisa Monte Carlossa meni Lapilla penkin alle, mutta Ruotsia varten pieksämäkeläinen on ainakin testannut rutkasti.

Lappi ajoi ensin kaksi päivää Hyundain testialueella Keski-Suomessa ja haki oikeita säätöjä myös Kuopion SM-rallissa viime viikonloppuna.

”Aina se silti mietityttää, että olemmeko saaneet oikeat säädöt valittua ja riittääkö se kyyti muita vastaan. On minulla kuitenkin ihan hyvä luotto, että pystymme kamppailemaan hyvästä tuloksesta”, Lappi kertoi.

”Parempi kun ei odota mitään, lähdetään vain ajelemaan. En edes halua mitään tulostavoitetta sanoa.”

Testirajoitukset aiheuttavat harmia

Kansainvälinen autoliitto FIA supisti WRC-tallien testipäivien määrää täksi vuodeksi. Jokainen tiimi saa ajaa maksimissaan 21 päivää testiä osakilpailuja varten. Toyota ja Hyundai voivat toki omilla testialueillaan Keski-Suomessa ajaa mielin määrin, mutta esimerkiksi asvalttikisoja ja karkeita soraralleja varten tiet on etsittävä muualta Euroopasta.

”Varmasti asialla on monta puolta. Minun kannaltani rajoitukset ovat huono juttu, kun en voi ajaa uudella autolla erilaisissa olosuhteissa”, Lappi kommentoi porua herättänyttä tilannetta.

”Tarkoitushan on säästää kustannuksia, mutta tämä on väärä suunta. Tällä tavalla säästöjä ei tule. Autoja pitäisi pikemminkin saada halvemmaksi”, Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala puolestaan kokee.

Tiimit ajavat testipäivien puutteessa tällä kaudella todennäköisesti runsaasti pienempiä kansallisia ralleja.

”Eri vaihtoehtoja on pidettävä auki, koska näiden rajoitusten kanssa on vain opittava elämään.”