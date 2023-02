Jopa huippuvireinen Osku Heinonen hyytyi, Pyrinnön pudotuspelitaistosta tulossa jännitysnäytelmä

Jopa huippuvireinen Pyrintö-kapteeni Osku Heinonen hyytyi Lahti Basketballia vastaan.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön kolmen ottelun mittainen voittoputki katkesi lauantaina miesten Korisliigan alemmassa jatkosarjassa. Pyrintö siirtyi muutaman viikon maajoukkuetauolle hävittyään Lahti Basketballille Pyynikillä 88–98 (47–50).

BC Nokian kaadettua Tapiolan Hongan ja Uudenkaupungin Korihaiden voitettua Lapuan Kobrat on alemman jatkosarjan pudotuspelitaistelun tilanne seuraava: BC Nokia (30 pistettä) on seitsemäntenä, kun neljä runkosarjaottelua on pelaamatta. Kobrat (26) ja Pyrintö (26) ovat tasapisteissä kahdeksantena. Kahdeksan parasta selviää pudotuspeleihin.

Pyrintö ja Kobrat palaavat maajoukkuetauolta 3. maaliskuuta ja kohtaavat tuolloin Pyynikillä. Ottelun panokset viimeisen pudotuspelipaikan tavoittelussa ovat massiiviset. Lahti Basketball (22) säilyi lauantain voittonsa myötä iskuetäisyydellä.

”Olimme vähän väsyneitä. Teimme paljon helppoja mokia. Meillä on ollut kovia aikoja: paljon treenejä ja pelejä. Siksi otamme tauon alussa happea. Sitten harjoittelemme perustekemistä, joka kantaa vaikeina hetkinä”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen kertoi.

Pyrintö sai LaBa-tappiossa kovin vähän tukea Ike Smithin (30 pistettä/10 levypalloa/4 korisyöttöä) ja Tylan Birtsin (25/5) takaa. Viime peleissä (22 ja 31 pistettä edellisotteluissa) loistanut tamperelaiskapteeni Osku Heinonen hyytyi tällä kertaa vain viiteen täppään, mutta se ei ota mitään pois hänen viimeaikaiselta vireeltään.

”Oskulla oli hieman vaikea peli, hän joutui ottamaan särkylääkettä kolotuksiinsa ennen ottelua. Osku oli valmis tähän kauteen ja tikissä. Valmiudet olivat olemassa. Viime viikkoina joukkue on alkanut pelata paremmin häntä tukien. Joulun aikaan muutimme kokoonpanoamme, mikä toi Oskusta paremmin tehoja irti”, Sopanen taustoitti.