Kareem Abdul-Jabbar piti ennätystä hallussaan lähes 39 vuotta.

Los Angeles Lakersin LeBron James on noussut koripallon NBA:n kaikkien aikojen parhaaksi pistemieheksi. James ohitti Kareem Abdul-Jabbarin aiemman ennätyksen 38 387 pistettä ottelussa Oklahoma City Thunderia vastaan.

Ennätyskori syntyi taaksepäin kaatuvalla hyppyheitolla, kun kolmatta neljännestä oli jäljellä 10,9 sekuntia. James oli siinä vaiheessa tehnyt ottelussa muhkeat 36 pistettä.

Lakers hävisi ottelun lopulta pistein 130–133. James teki 38 pistettä upottamalla pelitilanneheitot peräti 65-prosenttisesti.

Peli keskeytettiin kolmannen neljänneksen lopussa juhlallisuuksien ajaksi. Abdul-Jabbar onnitteli Jamesia, joka piti kiitospuheen.

”Kiitos Lakers-faneille, vaimolleni, tyttärelleni, pojilleni, kaikille, jotka ovat olleet osa matkaani. En olisi ikinä osannut unelmoida tästä”, James sanoi.

Jamesin pojat Bronny ja Bryce todistivat isänsä ennätysheittoa lähietäisyydeltä ja yhtyivät juhliin.

”Tämä on surrealistista. Tuntuu, että en ole vielä kunnolla tajunnut tätä saavutusta.”

Lakers-legenda Abdul-Jabbar oli seuraamassa ottelua ja Jamesin ennätysjuhlaa. NBA:ssa 20 kautta pelannut Abdul-Jabbar piti ennätystä hallussaan lähes 39 vuotta.

Ohiolaiskaupunki Akronista tähteyteen ponnistanut James on pelannut pitkän ja ehjän uran. Kehonhuoltoon ja ravitsemukseen runsaasti rahaa satsaava James on välttänyt NBA-taipaleellaan pahimmat loukkaantumiset.

”Luulen, että valtaosa ihmisistä uskoi Abdul-Jabbarin ennätyksen aikaan, ettei tuota ennätystä koskaan rikota. On ollut ainutlaatuista seurata, miten LeBron on pelannut 20 vuoden ajan. Se on osoitus hänen kyvyistään ja kestävyydestään. Hän on kone. Hän on terve, hän on kentällä fyysinen voima illasta toiseen”, Golden State Warriorsin päävalmentaja Steve Kerr sanoi viime viikonloppuna.

Miami Heatin konkarivalmentaja Erik Spoelstra myötäili kollegansa sanoja. Spoelstra valmensi Jamesia Miamissa, kun joukkue otti peräkkäiset mestaruudet 2012 ja 2013.

”Luulin, että tuo ennätys on koskematon”, Spoelstra ihmetteli.

Abdul-Jabbarin lyömättömänä pidetyn piste-ennätyksen rikkominen on herättänyt NBA-piireissä jälleen keskustelun siitä, kuka on kaikkien aikojen paras koripalloilija: James vai Michael Jordan?

Chicago Bullsin pelaajalegenda Jordan voitti urallaan kuusi NBA-mestaruutta eikä koskaan hävinnyt finaalisarjaa.

Urallaan Clevelandia, Miamia ja Lakersia edustaneen Jamesin finaalisaldo on huomattavasti heikompi, sillä hän on saavuttanut kymmenestä finaalikäynnistä neljä mestaruutta. Hän ylsi finaaleihin kahdeksana kautena peräkkäin 2011–2018.

Vertailun tekeminen on haastavaa, sillä koripallo on muuttunut lajina merkittävästi Jordanin päivistä. Jamesia lähes 300 runkosarjaottelua vähemmän pelannut Jordan on NBA:n pistetilastossa viidentenä lukemalla 32 292.

”En halua vertailla heitä. Kyseessä on kaksi pelaajaa, jotka dominoivat omaa aikakauttaan (liigassa). Michael voitti kuusi mestaruutta, mitä sitten? Kahdeksan peräkkäistä finaalia on myös aika hyvin”, entinen NBA-tähti Gary Payton on sanonut.