Nyt puhuu Suomen MM-koneesta tylysti ulos sysätty hiihtäjä – ”En lähtenyt pelaamaan pelejä”

Markus Vuorela otti kisakoneesta putoamisen raskaasti. Hän ei kuitenkaan väitä kokeneensa vääryyttä MM-valinnoissa.

Maastohiihtäjä Markus Vuorelan äänestä kuultaa pettymys. 26-vuotias Jämin Jänteen mies jäi ulos Suomen MM-koneesta, vaikka näytöt olisivat ainakin joidenkin laskutoimitusten mukaan voineet riittää kisapaikkaan.

Vuorela on joukkueen kotiin jäävä varamies, mutta se ei häntä juuri lämmitä. Saumoja ei tule, ellei joku sairastu.

”Harmittaa. Olisi vain pitänyt jossakin kisassa olla vähän parempi. Hyvät ja tasaiset hiihdot 20:n ja 30:n väliin sijoituksissa eivät riitä, vaan olisi pitänyt olla yksi selvästi parempi väläytys”, maanantai-iltana valitsematta jättämisestään kuullut Vuorela myöntää.

Kova urakka takana

Vuorela on hiihtänyt tällä kaudella kaikki maailmancupin normaalimatkan kilpailut, Tour de Ski mukaan lukien. Hän on rymynnyt kymmenen kertaa 30 parhaan joukkoon. Paras veto on Beitostölenin 10 kilometrin (p) 21. sija.

Kisakoneeseen nousseista Ristomatti Hakolalla on vain yksi hiihto 30 parhaan joukkoon: Les Roussesin 20 kilometrin (p) yhteislähtökisan 18. sija. Nuorten maailmanmestari Niko Anttola sivakoi 23:nneksi nopeimman ajan 20 kilometrin (v) takaa-ajossa Rukalla.

Muista distanssimiehistä Remi Lindholmilla (11.) ja Arsi Ruuskasella (8.) on selvästi kovemmat yksittäiset näytöt kuin Vuorelalla, vaikka heidän perustasonsa ei ole ollut merkittävästi Jämin hirmua parempi.

”Valinnan olisi voinut tehdä miten päin tahansa. Vähän ehkä odotin, että perinteisen näyttöni olisivat voineet riittää paikkaan viidelläkympillä tai yhdistelmähiihdossa. Vapaan 15 kilometrille esimerkiksi Anttola oli ehdottomasti oikea valinta”, Vuorela toteaa.

Sairastuminen pahaan paikkaan

Jossiteltavaakin piisaa. Vuorela sairastui oksennustautiin ennen vuodenvaihteen Touria, eikä ehtinyt palautua kiertueen rasituksista ennen Tampereen SM-kisoja.

Se kävi kalliiksi.

”Joskus hiihtämättä jättäminen on parempi näyttö kuin hiihtää. En lähtenyt pelaamaan pelejä, että jättäisin kisoja tahallaan hiihtämättä valintatilanteiden takia. Joskus pelaamisella voittaa”, hän huomauttaa.

Vuorela ei kuitenkaan suostu syyttämään muita suomalaishiihtäjiä ”pelaamisesta”.

”Olisi pitänyt ymmärtää olla lähtemättä Tourille. Se katkaisi nousukunnon. Halusin kuitenkin hiihtää, mutta ehkä se nyt vaikutti valintoihin.”

Epäonni potki Vuorelaa myös viime kaudella. Haaveet Pekingin olympialaisista kaatuivat syksyllä 2021 tulleeseen nilkkavammaan.

Seuraavat arvokisat suksitaan vasta talvella 2025 Trondheimissa.

”Tulee aika pitkä tauko arvokisoista. Se on harmi, koska ei tässä vuosia ole enää liikaa. Voisi tässä olla vieläkin huonompi mieli, koska loppujen lopuksi homma oli itsestäni kiinni.”

Suomessa päivystävän varamiehen roolistaan Vuorela ei jaksa ylenpalttisesti innostua. Mahdollisuudet tuloksen tekemiseen ovat vähäiset, mikäli kutsu käy lyhyellä varoitusajalla.

”Melkeinpä viikkoa ennen kisaa pitäisi saada tieto, että olisi järkeä lähteä hiihtämään”, Vuorela tuumii.