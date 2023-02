Classicille paras sijoitus viiteen vuoteen – maalitykki nuortui runkosarjan aikana

Classic sijoittui runkosarjassa viimeksi yhtä hyvin hopeakaudella 2017–18. Alisa Pöllänen oli Classicin pörssihai.

Classic päätti lauantaina naisten salibandyliigan runkosarjan parhaaseen sijoitukseensa viiteen vuoteen, mutta kirsikkaa kakun päälle, voittoa sarjakärki TPS:sta, tamperelaiset eivät onnistuneet haalimaan.

Turun Palloseura päätti runkosarjansa voittamattomana (21 ottelua), kun mustavalkoiset voittivat Classicin Lempäälän areenassa maalein 5–3 (3–1, 1–1, 1–1). Classic sijoittui toiseksi, mikä oli seuran paras sijoitus sitten runkosarjavoiton kaudella 2017–18. Viisi vuotta sitten viimeisimmän naisten Classic-mitalin, SM-hopean, saavuttaneessa joukkueessa pelasi vielä Sanni Nieminen, jonka hienoa uraa juhlistettiin lauantain ottelussa.

”Meillä on ollut hankalia vuosia, minkä vuoksi olemme hakeneet uutta suuntaa ja pelaajalähtöisempää tekemistä. Olemme keskittyneet oikeisiin asioihin ja pelaajat ovat olleet vastaanottavaisia”, Classicin päävalmentaja Jarkko Rinne kehaisi.

Classic haastoi TPS:n runkosarjan aikana kolmesti – mukaan lukien kahdesti peräkkäin viimeisillä kierroksilla – mutta taipui jokaisella yrittämällään. Lauantaina 411 katsojan edessä Classic pystyi pitämään TPS:n tiukilla, mutta voitto jäi selvän välimatkan päähän.

Laura Rantanen laukoi hattutempun TPS:lle. Runkosarjan pistepörssin ylivoimaisesti voittanut Milla Nordlund keräsi kaksi syöttöpistettä.

”Tepsin materiaali on hurja. Voi vaikka katsoa keskikaistaa – kolme maajoukkuesentteriä”, Rinne havainnollisti mestarisuosikin vahvuutta.

”Meillä on paljon nuoria pelaajia, joten joudumme opettelemaan tasaisuutta. Pöljänä päivänä pystymme mihin vain. Ryhmä on hieno. Meidän pitää ottaa askel kerrallaan. Kaikki finaalipöhinät pitää saada ympäriltämme pois.”

TPS:n Laura Rantanen paukutti Lempäälässä kolme osumaa, Classicin Hanna Pukero suojaa palloa.

Pisteet 2+1 lauantaina tehoillut Suvi Hämäläinen palasi TPS-ottelussa vanhalle pelipaikalleen hyökkääjäksi. Hämäläinen on pelannut tällä kaudella puolustajana sijoittuen silti pistepörssissä yhdeksänneksi.

”Pelaajan kehityksen kannalta oli hyvä kokeilla puolustajan paikkaa. Tarvitsimme vahvaa luuta alakertaan. Suvi on täyttänyt paikan hienosti ja tehnyt myös tehoja”, Rinne kertoi.

”Tänään halusimme nähdä, saisimmeko lisätehoja irti, jos hän olisi hyökkääjänä.”

Classicin runkosarjan selkeä ykköstykki oli kapteeni Alisa Pöllänen (19 ottelua 24+12=36 pistettä), joka oli pistepörssissä kolmas ja maalipörssissä toinen. Rinne kehuu tähtipelaajaansa vuolaasti.

”Pöllänen on nuortunut monta vuotta kauden edetessä. Paikat ovat pysyneet kunnossa ja hän on saanut arkihaasteet – eli työn ja pelaamisen yhdistämisen – selätettyä, mikä on tuonut virtaa. Monessa tiukassa paikassa ’Allu’ on tehnyt maalin.”

Puolivälierät alkavat näillä näkymin 4. maaliskuuta. Classic saa kotietu apunaan vastaansa joukkueen pudotuspelikarsinnoista, joihin myös liigajumboksi jäänyt Tampereen Koovee osallistuu. Koovee saa karsinnoissa vastaansa liigan B-tason runkosarjan voittaneen lappeenrantalaisen SaiPan.