Nokian KrP on huippuiskussa – nousi paikallisvastustaja Classicin edelle

KrP kukisti Westend Indiansin kauden ensimmäisen kerran. Voitto vaati nöyrtymisen ja komean kirin.

Aamulehti

Nokian KrP haki kauden ensimmäisen voittonsa Westend Indiansista makealla tavalla. Espoolaiset johtivat toisen erän lopulla 4–2, kun KrP:n mylly pyörähti käyntiin. KrP oli hävinnyt Indiansille kaksi edeltävää kohtaamista miesten salibandyliigassa, mutta lauantaina se oli vahvempi maalein 8–4 (1–1, 2–3, 5–0).

”Pelillisesti Indians on meille haastava joukkue. He tykkäävät pitää palloa pitkään, eivätkä välttämättä hyökätäkseen. Me haluamme hyökätä ja olla tehokkaita. Jos joudumme olemaan pitkään ilman palloa, se on turhauttanut meitä. Tänään nöyrryimme lopulta pistämään puolustuksen kuntoon. Viimeisen 30 minuutin aikana löysimme tavan, jolla pelata Indiansia vastaan”, Nokian KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen analysoi.

”Hyvä siksikin, että saatamme kohdata pudotuspeleissä.”

KrP:n kiriä tähdittivät kokeneet ratkaisijat Henri Johansson ja Joona Rantala, jotka laukoivat kaksi maalia mieheen.

”Meillä on tullut paljon kaikenlaisia loukkaantumisia. Tänäänkin tuli pallo [Eemil] Ukkosta silmään. Meillä on laajuutta, joka on ollut vahvuutemme. Esimerkkinä maalivahdit. [Miro] Tuomala on ollut lähes koko kauden pois, ja häntä on tuurattu hyvin”, Kainulainen havainnollisti.

KrP pelaa vahvaa runkosarjan loppua, se on voittanut kahdeksan ottelua putkeen. Makein voitto tuli helmikuun alussa sarjakärki TPS:sta. Lauantain jälkeen KrP nousi sarjataulukossa toiseksi, kun viisi runkosarjaottelua on jäljellä. TPS on pisteen päässä, mutta se on pelannut yhden ottelun nokialaisia enemmän. Classic on paikallisvastustajaansa kaksi pistettä perässä.