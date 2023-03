Nokian KrP:n voitonjuhlia seurasivat piinaavat minuutit – lopulta puhelimeen lävähti huojentava tieto: ”Hemmetin hienoa!”

Nokian KrP voitti ensimmäisen kerran seurahistoriassa salibandyliigan runkosarjan jännittävien vaiheiden jälkeen.

Aamulehti, Lempäälä

Nokian KrP aloittaa villit juhlat, kun Tampereen Classic on kukistunut 4–3 (1–1, 3–2, 0–0) miesten salibandyliigan runkosarjan päätöskierroksella. Voitto on komea, mutta jännitys on yhä päällä. Nokialaisten vaihtopenkillä kaivetaan välittömästi puhelimet esiin. Voitto antoi sauman koko runkosarjan ykkössijaan, mutta se vaatii yhä suotuisaa tulosta Espoosta. Jos piikkipaikkaa pitänyt TPS ei saa täyttä pistepottia, on KrP historiallisesti runkosarjan voittaja.

Oilersin ja TPS:n välistä ottelua on yhä viitisen minuuttia jäljellä, kun KrP:n konkari Henri Johansson saapuu antamaan kommentteja.

Voiko onnitella?

”Ihan vielä ei voi.”

Käydään siis pelin tapahtumat ensin läpi.

”Olimme tosi hyviä ja selkeästi parempia 30 minuuttia. Sen jälkeen Classic alkoi kanssa pelata paremmin ja jäimme vähän alakynteen. Viimeisessä erässä pystyimme pitämään hyvin palloa. Maalivahti otti lopussa muutaman megaseivin”, Johansson kertaa.

KrP hallitsi tapahtumia selkeästi, eikä mikään viitannut jännittävään voittotaistoon, kun joukkue meni 4–1-johtoon. Vähemmän yllättäen Johansson oli kärkihahmona rakentamassa nokialaisten tukevaa johtoa.

Salibandy näytti kuitenkin nopeasti luonteensa. Classic nousi kahdella salamamaalilla takaisin peliin mukaan. Kotijoukkue kuitenkin luovutti päätöserässä pallollisen hallinnan täysin KrP:lle. Kun maalivahti Miro Tuomala pysäytti pari vaarallista vastahyökkäystä, sai KrP juhlia.

”Tiesin, että jossain kohtaa alkavat antaa painetta, mutta vähän se yllätti, että saimme niin rauhassa vaihtaa pallolla ja pitää palloa. Pelasimme vähän kuin Classicin aseilla. Se oli heille tyypillistä johtoasemassa. Onneksi mekin olemme oppineet pelaamaan johtoasemassa”, Johansson sanoi.

KrP reagoi kypsästi, kun johto hupeni nopeasti. ”Juttelimme vain, että meillä on hieno mahdollisuus ottaa voitto ja mahdollisesti myös runkosarjan voitto. Emme ottaneet paineita. Joskus on käynyt niin, että kun olemme päästäneet kaverin peliin mukaan, niin peli on myös kääntynyt kaverille. Nyt olimme henkisesti vahvoja.”

Tampereen Classic iski toisen erän lopulla kaksi salamamaalia ja nousi voittotaistoon. Sami Johansson sai viimeistellä takatolpalta tyhjiin 2–4.

Samaan aikaan Oilersin ja TPS:n välinen ottelu etenee päätösminuutille Oilersin maalin johdossa.

”Tiukoille näköjään menee.”

Lopulta tulee huojentava tieto. TPS ei onnistu tasoittamaan. Nokian KrP voittaa runkosarjan seurahistorian ensimmäisen kerran.

”Mahtava homma! En edes muista, voitinko runkosarjaa Classicin kanssa, mutta tämä on hemmetin hienoa ja KrP:lle iso juttu. Kotietu on nyt meillä loppuun asti”, Henri Johansson iloitsee.

Nokian KrP jyräsi lopulta vakuuttavalla tavalla ykköseksi. Joukkue jäi 18 viimeisessä ottelussaan pisteittä vain kerran ja samaan aikaan voittoja ropisi 15.

”Halusimme olla paras joukkue. Näistä ei kuitenkaan saa mitään kevään peleihin. Niissä pitää näyttää uudestaan. Toivottavasti olemme oppineet viime keväästä.”

Vuosi sitten Classic kukisti KrP:n finaalisarjassa. Kenties nyt osat kääntyvät. KrP voitti kaikki kolme paikallisottelua runkosarjassa. Classic voitti keskinäisen Suomen cupissa.

”Olemme menneet paljon eteenpäin viime kevään jälkeen. On hienoa lähteä pelaamaan pudotuspelejä.”

Classicilla oli yhtäläinen mahdollisuus voittaa runkosarja. Se lähti lauantain otteluun tasapisteistä KrP:n kanssa. Classic voitti runkosarjan seitsemän kertaa peräkkäin, kunnes KrP katkaisi putken.

Varsinaisen peliajan tappio pudotti Classicin lopulta neljänneksi, kun myös Happee nousi ohi. Tamperelaisilla on takana repaleinen kausi, sillä moni ykköskorin pelaaja on joutunut jättämään noin kolmasosan peleistä väliin.

Hyökkääjä Eemeli Salin sanoo kahdeksan vuoden Classic-kokemuksella, että tämä runkosarja on ollut vaikein.

”Ehdottomasti. Olemme joutuneet koville. Tosi moni on joutunut olemaan paljon pois. Se on vaikuttanut viisikkopelaamiseen, kun emme ole voineet treenata kimpassa.”

Lauantainakin olivat sivussa Ville Lastikka ja Janne Lamminen.

”Nyt homma on saatu parempaa malliin, ja tästä on hyvä jatkaa pleijareihin. Nyt tulee kuitenkin heti kova jengin vastaan. Pääsemme heti taistelemaan”, Salin sanoo.

Neljänneksi tippuminen tiesi sitä, että vastaan puolivälierissä tulee Oilers, joka on vaikea voitettava. ”Lähden sillä asenteella joka peliin, että meitä on vaikea voittaa ja että kaveri saa onnistua hyvin, jos meinaa meidät voittaa. Ei tässä ole mitään hätää”, Salin sanoo.

Salin sai sauman iskeä paikallispeli tasoihin, mutta Miro Tuomala venyi komeasti. Hän manasi joukkueen esitystä päätöserässä.

”Itse tykkään karvaamisesta sen verran, että vähän jäi hampaankoloon, että emme menneet päälle viimeisessä erässä. Oli vähän kyttäilyä. Toki saimme todella hyvät paikat, joista normaalisti tehdään maali.”