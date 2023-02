Ella Junnila tutkimuksiin – hallikauden jatko epäselvä

Reetta Hurske jatkoi vakuuttavaa menoaan. ”Odottelen, millaista tulosta tulee, kun jalat alkavat tuntua oikein hyviltä.”

Reetta Hurske jatkoi vakuuttavasti alkanutta hallikauttaan Ranskan Val de Reuil’ssä lauantai-iltana. Pyrinnön juoksija pinkoi 60 metrin pika-aidat alkuerissä aikaan 7,88 ja finaalissa aikaan 7,87. Sillä irtosi toinen sija yhdysvaltalaisen Alaysha Johnsonin (7,82) jälkeen.

”Kaksi tasaista juoksua, vaikka fiilis ei ollut mikään erikoinen”, Hurske sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Hurske siis hätyytteli kahteen kertaan viikko sitten juoksemaansa SE-tulosta 7,86. ”Kisoissa on ollut rauhallinen olo, kun treenikausi on mennyt hyvin ja tietää, että on kunnossa. Nytkin odottelin, koska alkaa jännittää, muttei sitä tullut. Odottelen, millaista tulosta tulee, kun jalat alkavat tuntua oikein hyviltä.”

Toisen pyrintöläisen Ella Junnilan vaikeudet sen sijaan jatkuivat Val de Reuil’ssä. Junnila jäi korkeuskisassa avauskorkeuteensa 180. Sen jälkeen hän jätti 184 väliin ja teki kaksi yritystä korkeudesta 188, kunnes jätti kisan kesken.

Junnila lopetti kilpailun nilkkakivun takia. Valmentaja Tuomas Sallisen mukaan Junnilalle tuli nilkkaan kipua hallikauden ensimmäisessä kilpailussa. Siitä he ovat yrittäneet selvitä teippauksella. ”Nilkka tutkitaan nyt Suomessa. Sen jälkeen katsotaan, mitä tehdään hallikauden suhteen”, Sallinen sanoi.

Junnilan paras tulos hallikauden kolmesta kisasta on 183.

Heta Tuuri hyppäsi samassa kilpailussa 184 ja oli jaetulla neljännellä sijalla.

Euroopan mestari Wilma Murto juhli voittoa Val de Reuil’n seiväskilpailussa. Murto hyppäsi saman tuloksen 463 kuin Kiinan Xu Huiqin ja Kanadan Alysha Newman, mutta vei ykkössijan paremmalla pöytäkirjalla. Murron talven paras on sisäratojen SE-tulos 475.

”Uusien seipäiden kanssa on mahdollisuuksia, mutta osumatarkkuus niiden kanssa on vielä hakusessa. Se on kuitenkin hauska fiilis, että on pettynyt, kun ylittää 463”, Murto sanoi tiedotteessa.

Elina Lampela oli kuudes tuloksella 433.