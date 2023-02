Suomen seuraava MotoGP-lahjakkuus tulee Nokialta – Rico Salmelalla, 15, on hurja tavoite

Rico Salmela on nuoresta iästään huolimatta ajanut jo pitkään ulkomailla ja hyvin tuloksin.

Aamulehti, Akaa

Suomalaisia kuljettajia ei ole nähty ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa lainkaan kahden edellisen kauden aikana. Toistaiseksi viimeiset sinivalkoiset kierrokset ajettiin kaudella 2020, jolloin Mika Kallio ajoi yhden kisan MotoGP-luokassa. Viimeisen täyden kautensa konkari kiersi 2015. Niki Tuuli ajoi uudessa MotoE-luokassa kahdella kaudella 2019 ja 2020 ja voitti kaksi kisaa.

Edellinen täyden kauden Moto3-, Moto2- tai MotoGP-luokassa ajanut suomalainen on Patrik Pulkkinen, joka jäi Moto3:ssa pisteittä 2017. Varikon puolellakin suomalaiset ovat selkeässä vähemmistössä. Tallipäällikkö Aki Ajo tietää kertoa hänen ja poikansa Niklas Ajon lisäksi kaksi MM-sarjaa erilaisissa tehtävissä kiertävää suomalaista: Mika Kallion ja Erkki Siukolan. Kukin kävelee varikolla KTM:n väreissä. Niklas Ajo on isänsä tallissa Moto3-puolella ryhmänjohtajana toiselle kuljettajalle. Hän lopetti oman ajouransa 2015.

Aki Ajo sanoo, että laji on Suomessa sen verran pieni, että kansainvälisen tason lahjakkuuksia ei jatkuvasti putkahda. Hän kertoo, että tällä hetkellä Euroopan ratoja kiertää muutama suomalaisnuori. Yksi heistä on nokialainen Rico Salmela. Salmela täyttää helmikuussa vasta 15 vuotta, mutta hän on ajanut jo pitkään ulkomailla ja lupauksia nostattavin tuloksin.

”Hän on potentiaalinen seuraava suomalainen MotoGP-sarjassa”, Aki Ajo sanoo. Ajo on mukana tukemassa Salmelan nousua.

Viime kaudella Salmela debytoi Red Bull Rookies Cupissa. Hän voitti yhden kisan, oli kerran kolmas ja kokonaispisteissä seitsemäs. Kyseessä on kovatasoinen nuorten sarja, josta on ponnistanut monta ratamoottoripyöräilyn maailmanmestaria. Salmela jatkaa sarjassa tänä vuonna ja lisäksi hän ajaa European Talent Cupia, joka tuli tutuksi myös viime vuonna.

”Unelmani on tulla kaikkien aikojen parhaaksi kuljettajaksi ja voittaa MotoGP:n maailmanmestaruus”, Rico Salmela ilmoittaa Red Bullin sivuilla.

Kuskimarkkinoiden lisäksi Suomella on ollut vaikeuksia olosuhteidensa kanssa. Odotettua MM-sarjan osakilpailua Kymiringillä ei ole koskaan tullut, koska ratayhtiö on kompuroinut talousvaikeuksissa.

”On se aika surkeaa ajatella, millainen merkitys sillä olisi ollut Suomen näkyvyydelle ja suomalaiselle moottoriurheilulle”, Aki Ajo sanoo. ”Meillä ei ole nyt yhtään korkeimmat kansainväliset standardit täyttävää rataa. On se valtiollisestikin vähän hassua, ettei siihen ole löytynyt rahoitusta. Toivottavasti siellä saadaan vielä taustat kuntoon.”