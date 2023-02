Kommentti: Lauri Markkanen on nyt yksi suurista – näistä syistä valinnalla tähdistöotteluun on valtava merkitys

NBA:n tähdistöottelu on vain yksi höntsäpeli keskellä kiihkeää kautta, mutta sinne mukaan valitsemisen merkitys on suurempi kuin uskoisi, kirjoittaa Tony Pietilä.

On ollut selvää jo tulokaskaudesta lähtien, että Lauri Markkanen on Suomen kaikkien aikojen koripalloilija. Markkanen rikkoi kaikki mahdolliset suomalaisennätykset NBA:ssa jo silloin, ja kaikenlaisten virstanpylväiden saavuttaminen on jatkunut siitä lähtien.

Tällä kaudella meno on silti ollut jotain aivan muuta kuin millään aiemmalla. Kuudennella NBA-kaudellaan 25-vuotiaana jyväskyläläisestä on kuoriutunut sarjan tähtipelaaja. Kehityksen määrä on käsittämätön. Markkanen on lähes jokaisessa merkittävässä tilastossa täysin eri luvuilla kuin koskaan ennen.

Tähtipelaajan status ei ole vain sinivalkoisten lasien läpi tapahtuvaa haihattelua. Siitä suurimpana osoituksena Markkanen valittiin NBA:n vuotuiseen tähtien kokoontumiseen: tähdistöotteluun. Juuri kenelläkään sarjaa seuraavalla asiantuntijalla ei tunnu olevan valinnasta nokan koputtamista.

Eikä pitäisi ollakaan. Tämän hetken Lauri Markkanen on tähdistötason pelaaja, joka kuuluu tähdistöotteluun.

Lue lisää: Lauri Markkanen valittiin NBA:n tähdistö­otteluun

Tähdistöottelusta ja Markkasen mahdollisesta valinnasta siihen on Suomen mediassa kohistu ja paukutettu näkemyksiä kauden edetessä kovaan tahtiin. Mutta miksi? Kyseessähän on vain yksi ottelu, ja vieläpä sellainen ottelu, jossa höntsäillään hymy huulilla eikä stressata puolustamisesta. Mitä merkitystä sellaisella on?

Amerikkalaisessa showbisneksessä – jota NBA kiistatta edustaa – sillä on merkitystä yllättävän paljon.

Markkanen donkkasi Chicagossa tylysti entisen joukkuekaverinsa Nikola Vucevicin yli.

On itsestäänselvää, että suomalaisittain kyseessä on saavutus, jollaisen moni ei uskonut koskaan toteutuvan. Optimistisimmat uskalsivat toivoa jotain tällaista Markkasen parin ensimmäisen – lupaavan – NBA-kauden jälkeen, mutta pari seuraavaa sesonkia Chicagossa latistivat odotuksia. Kehitys ei jatkunut, mihin jälkikäteen on helppo nimetä pääsyyksi Chicagon seurakulttuuri ja ympäristö, joka ei tukenut suomalaisen vahvuuksia.

Markkanen kirjoittaa sellaista suomalaista koripallohistoriaa, joka olisi ennen hänen aikaansa tuntunut täysin absurdilta ja vielä viime kaudellakin hyvin epätodennäköiseltä.

Tähdistöottelun pelaajat muistetaan. Kun kautta 2022–23 muistellaan tulevaisuudessa, esiin nousevat mestarin lisäksi palkintoja voittaneet pelaajat sekä pelaajat, jotka valittiin tähdistöotteluun. Markkasen huippukaudesta on nyt sellaista mustaa valkoisella, että se ei unohdu.

Lisäksi NBA:ssa tähdistöotteluun pyritään edelleen valitsemaan parhaat pelaajat kummastakin konferenssista ilman sen kummempia rajoituksia. Tilanne on siinä suhteessa erilainen kuin vaikkapa NHL:ssä, jossa valitaan vähintään yksi pelaaja jokaisesta joukkueesta.

Nimitys tähdistöpelaajaksi on myös status. Se on sitä pelaajien joukossa ja median sekä fanien silmissä, mutta ennen kaikkea se on sitä NBA:n työllistymismarkkinoilla. Se on status, joka voi vaikuttaa suoraan Markkasen tulevaisuuden tilipussiin. Merkittävästikin.

Markkanen loisti Susijengin paidassa viime kesän EM-kisoissa.

Markkanen verottaa Utah Jazzin palkkakattoa tällä kaudella noin 16,5 miljoonalla dollarilla. Kun hänen sopimuksensa päättyy keväällä 2025, hänestä tulee rajoittamaton vapaa agentti.

Kun hän kahden vuoden päästä neuvottelee uudesta sopimuksesta ja pystyy osoittamaan olevansa tähdistöpelaaja, puhutaan aivan eri summista. Jokainen liigan 40:stä parhaiten palkatusta pelaajasta tienaa yli 30 miljoonaa dollaria kaudesta, eikä juuri nyt ole epäilystäkään, etteikö tähdistöpelaaja Markkanen kuuluisi sarjan 40 parhaan pelaajaan joukkoon ja korkeammallekin.

Kun Markkanen dominoi loppukesästä koripallon EM-parketteja Susijengin riveissä Prahassa ja Berliinissä, tapahtumaa mainostettiin kolmen suuren, eli Serbian Nikola Jokicin, Slovenian Luka Doncicin ja Kreikan Giannis Antetokounmpon kisoina.

Markkasen nousun maailmantähtien joukkoon voi katsoa alkaneen noista kisoista. Suomalaisen esitykset olivat niin väkeviä, että pudotuspelivaiheessa espanjalaistoimittajat alkoivat kysellä, pitäisikö sittenkin puhua neljän suuren kisoista.

Tämän vuoden MM-kisoissa tästä ei ole kysymystäkään. Markkanen on tähti ja yksi suurista, hän on tähdistötason pelaaja. Taso ei pääse yllättämään enää ketään.

Vaikka suomalainen ei – ainakaan vielä – ihan MVP-pystistä yllä mainitun kolmikon tavoin taistelekaan.