NBA-valmentajat äänestivät suomalaisen All-Stars-vaihtopenkille.

Lauri Markkanen on valittu koripallon ammattilaisliiga NBA:n tähdistöotteluun. NBA-joukkueiden valmentajat äänestivät hänet vaihtopenkille yhtenä seitsemästä läntisen konferenssin pelaajasta. Valinnat julkistettiin varhain perjantaina Suomen aikaa.

Aiemmin fanit, NBA-pelaajat ja lehdistö olivat äänestäneet aloitusmiehistöt, joista Markkanen jäi rannalle sen verran täpärästi, että hänen menestystään valmentajien äänestyksessä osattiin odottaa.

Tähdistöottelu pelataan Suomen aikaa maanantaina 20. helmikuuta aamukolmelta. Nelonen ja Ruutu välittävät sen suorana. Pelipaikka on sattumalta Markkasen joukkueen Utah Jazzin kotiareena Salt Lake Cityssä.

Markkasen valinta tarkoittaa, että upean kautensa ansiosta hänet on tunnustettu virallisesti koripallon ehdottomaan eliittiin. Siksi sitä voi pitää yhtenä kaikkien aikojen suurimmista suomalaissaavutuksista joukkueurheilussa.

Tähdistöjoukkueiden kohtaaminen on itsessään näytösottelu, jossa mässäillään koreilla, enemmän viihdettä kuin kilpaurheilua, mutta se ei vähennä Markkasen valinnan merkitystä. Kyse on siitä, että hänestä on tullut todellinen tähtipelaaja, joka on saanut joukkueensa pärjäämään maailman ehkä kovimmassa palloilusarjassa. Koripallo on harrastetuimpia joukkuelajeja, ja esimerkiksi jalkapallosta poiketen kaikki maailman parhaat pelaavat samassa liigassa.

Tähdistövalinta on myös ollut yksi Markkasen omista suurista tavoitteista, joista hän on julkisesti puhunut uransa varrella.

Suomalaiselle valinta on historian valossa miltei uskomaton, sillä NBA:ssa on ylipäänsä pelannut aiemmin vain kaksi suomalaista – Hanno Möttölä (Atlanta Hawks 2000–2002) ja Yhdysvalloissa kasvanut Erik Murphy (Chicago Bulls 2013–2014) – joiden menestys liigassa jäi vaatimattomaksi.

Markkanen pelaa NBA:ssa kuudetta kauttaan ja on ollut lähes koko uransa avauskokoonpanon laitahyökkääjä. Hän aloitti Chicago Bullsissa, mutta toissa kaudella hän putosi penkkipelaajaksi, minkä jälkeen hänet kaupattiin Cleveland Cavaliersiin.

Clevelandissa Markkanen valtasi paikan avauksesta muuttamalla pelityyliään pitkien heittojen pelotteesta entistä puolustavammaksi ja muutenkin kokonaisvaltaisemmaksi. Hän hioi tarkoituksella fysiikkaansa entistä räjähtävämmäksi, mikä mahdollisti siirtymisen tutulta ison laitahyökkääjän paikalta pieneksi laitahyökkääjäksi, jonka pitää puolustaa vikkelämpiä vastustajia.

Kelpo viime kauden jälkeen siirto täksi kaudeksi Utah Jazziin oli sokki, minkä Markkanen myönsi itsekin, mutta se osoittautui onnenpotkuksi, joka on singonnut suomalaisen todelliseen eliittiin.

Jazzista povattiin häntäpään joukkuetta, jota arveltiin jopa rakennetuksi häviämään, jotta se saisi mahdollisimman hyviä varausvuoroja tulevaisuuden mestarijoukkueen rakennuspalikoiksi. Markkasesta kuoriutui heti uusissa ympyröissä todellinen tähti, joka on siivittänyt joukkueensa kilpaan suorasta pudotuspelipaikasta.

Hän on Jazzin tehokkain pelaaja ja NBA:n pistepörssissä 18. sijalla ottelukohtaisella pistekeskiarvolla 24,9. Merkityksellistä on pisteiden ohella hänen monipuolinen luottoroolinsa. Hän pelaa tyypillisesti joukkueestaan eniten. Korejakin hän pussittaa aiempaa laajemmalla keinovalikoimalla: ei heitä vain kaaren takaa vaan ajaa usein lähemmäs, tämän tästä jopa donkkaamaan.

Tähdistöviikonlopun tapahtumat Salt Lake Cityssä alkavat jo perjantaina, jolloin järjestetään tulevaisuudenlupausten ja julkkisten ottelut.

Lauantai-iltana, Suomen aikaa sunnuntaiaamuna kello 3 alkaen, järjestetään eri osista koostuva taitokisa ja erikseen kolmen pisteen heittojen kisa ja donkkikisa. Markkanen on aina tunnettu kolmosistaan, mutta hän haluaisi itse mieluummin donkkikisaan, johon kohdistuu tyypillisesti myös yleisön suurin kiinnostus.

Vaikka tähdistöottelun pelaajat on valittu erikseen läntisestä ja itäisestä konferenssista, kyse ei ole Itä–Länsi-ottelusta eikä joukkueiden kokoonpanoja vielä tiedetä. Eniten ääniä saaneet pelaajat, Los Angeles Lakersin LeBron James lännestä ja Milwaukee Bucksin Giannis Antetokounmpo idästä, poimivat kapteeneina pelaajat omiin joukkueisiinsa ”kunujaolla” eli vuorotellen kaikista riviin valituista pelaajista, vasta juuri ennen ottelua.

Äänikuningas James aloittaa. Ensin he jakavat keskenään aloitusmiehistöön äänestetyt pelaajat ja sen jälkeen vaihtopenkkiläiset.

Aloitukseen äänestettiin kapteenien lisäksi lännestä Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Nikola Jokić (Denver Nuggets) ja Zion Williamson (New Orleans Pelicans) sekä idästä Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Brooklyn Nets) ja Jayson Tatum (Boston Celtics).

Vaihtopenkille valittiin Markkasen ohella lännestä Ja Morant (Memphis Grizzlies), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma Thunder), Paul George (Los Angeles Clippers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) ja Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies) sekä idästä Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Jaylen Brown (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Julius Randle (New York Knicks) ja Tyrese Haliburton (Indiana Pacers).

Tähtien joukkoon murtautumisen vaikeudesta kertoo, että ensikertalaisia ovat Markkasen lisäksi vain Gilgeous-Alexander, Jackson ja Haliburton.

