Kalervo Kummola istui tunneiksi alas kiekkopomon kanssa – selventää nyt Tardifin Venäjään liittyviä kohupuheita

Kalervo Kummola keskusteli pitkään IIHF:n puheenjohtajan Luc Tardifin kanssa ja sanoo nyt, että puheenjohtajan kohupuheita saatettiin ymmärtää hieman väärin.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif linjasi tiistaina Suomessa vieraillessaan, ettei Venäjän ja Valko-Venäjän mahdollinen paluu kansainvälisille kiekkokentille ole kiinni moraalisista syistä.

”Moraali ei kuulu päätöksiimme. Ihmisenä minulla on omat käsitykseni tilanteesta, mutta IIHF:n puheenjohtajana minun on tehtävä päätöksiä eri kulmalla, mutta emme myöskään halua piileskellä. Tärkeintä on turvallisuus”, Tardif sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tardifin kommentit hätkähdyttivät Suomessa. Esimerkiksi Alexander Stubb twiittasi, ettei ole lainkaan vakuuttunut puheenjohtajan puheista.

Luc Tardifin Venäjä-puheista nousi kohu.

Suomen jääkiekkoliiton pitkäaikainen puheenjohtaja ja IIHF:n entinen varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoo istuneensa Tardifin kanssa alas surullisenkuuluisan tiedotustilaisuuden jälkeen ja keskustelleensa Venäjä-asiasta.

”Istuin kolme tuntia hänen kanssaan, ja kyllä hänen linjansa on ihan selkeä. Se on ihan selvä, ettei tässä mitään tapahdu niin kauan kuin sota on käynnissä”, Kummola kertoo Tardifin kohtaamisen pohjalta.

”Tiedotustilaisuudessa hänellä (Tardifilla) oli mielestäni vähän huonoja sanavalintoja. Moraali-sanan käyttö oli aika huono veto.”

Kummolan mukaan Tardifin Venäjää koskeneista puheista syntyneessä suurkohussa oli hieman kyse myös väärinymmärryksestä.

”Hänen englantinsa ei ole kauhean hyvä. Hänhän sanoi toivovansa, että Venäjä ja Valko-Venäjä palaisivat mahdollisimman pian takaisin, mutta se tarkoittaisi sitä, että sota olisi ohi. Niin se olisi pitänyt sanoakin, että ’toivon sodan loppuvan, jotta nämä maat voivat palata’”, Kummola linjaa.

”Näitä asioitahan käsitellään kongressissa, niin varmaan siinä oli sitäkin, ettei hän halunnut liian voimakkaasti tuoda ilmi omia mielipiteitään.”

Tardif myös paljasti Suomen-vierailunsa aikana, että IIHF:n entinen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja, Vladimir Putinin syliin lipunut Rene Fasel yrittää yhä kulisseissa vaikuttaa IIHF:n päätöksentekoon.

”Sehän ei ole kenellekään mikään uutinen. Se on ihan selvä juttu. Faselilla voi olla joihinkin harvoihin maihin vähän vaikutusvaltaa mutta enemmistöön ei missään tapauksessa”, Kummola sanoo.

Sitä Kummola on kovasti ihmetellyt, kuinka Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on viime aikoina suhtautunut niin myötämielisesti venäläisurheilijoiden mahdolliseen paluuseen kansainvälisille urheilukentille, vaikka maa jatkaa yhä brutaalia hyökkäystään Ukrainassa.

”He ovat sanoneet jotain, että kisoihin voisivat päästä sellaiset urheilijat, jotka eivät ole tukeneet sotaa. Se on mielestäni aika epämääräinen lausunto”, Kummola sanoo KOK:sta.

Kummolalla onkin paljon radikaalimpi ehdotus.

”Sen pitäisi olla niin päin, ja tätä olen ehdottanut jo eteenpäinkin, että jokaisen kansainvälisiin kisoihin hamuavan venäläisen pitäisi kirjoittaa paperille, että ”vastustan sotaa”. Silloin pallo olisi urheilijoilla”, Kummola sanoo.