Lauri Markkanen on erittäin lähellä päästä mukaan NBA:n tähdistöotteluun.

Lauri Markkanen on ollut huimassa iskussa läpi kauden.

NBA:n tähdistöottelun viimeiset pelaajavalinnat tehdään perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, ja Utah Jazzin Lauri Markkanen on erittäin lähellä historiallista valintaa.

Itäisen ja läntisen konferenssin avausviisikot on jo valittu, mutta vaihtopelaajia ei. Molemmista konferensseista valitaan seitsemän vaihtopelaajaa, joiden joukossa pitää olla vähintään kolme etukentän pelaajaa ja kaksi takakentän pelaajaa.

Markkasen valinnan todennäköisyys on kasvanut kauden edetessä, ja viime viikkoina ensimmäisen suomalaisen esiintyminen NBA:n All Stars -ottelussa on alkanut näyttää vääjäämättömältä.

Syitä valinnan todennäköisyyteen on useita, ja ne voi tiivistää viiteen kohtaan:

1. Ennätyksiä rikkova supertähti

Markkanen on näyttänyt tähdeltä jo kauden ensihetkistä lähtien, eikä loppua loistolle ole näkyvissä. Yhdysvalloissa rakastetaan tilastoja, ennätyksiä ja tähtiä, ja Markkanen loistaa kaikissa. Utahin selvästi paras pelaaja on rikkonut jo useita ennätyksiä tällä kaudella, eikä keneltäkään ole voinut jäädä huomaamatta Markkasen otteet.

2. Tilastot eivät valehtele

Viime kauden pistekeskiarvo 14,8, tämän kauden 24,9. Markkanen on erittäin vahvoilla NBA:n eniten kehittyneeksi pelaajaksi. Hän on lisäksi tehnyt vähintään 20 pistettä jo 19 peräkkäisessä ottelussa. Edellä on vain kaksi supertähteä, Los Angeles Lakersin LeBron James (33) ja Boston Celticsin Jayson Tatum (22).

Kun kaikki NBA:n pelaajat laitetaan paremmuusjärjestykseen useiden eri listasijoitusten perusteella, Markkanen on koko sarjan 12. paras pelaaja. Paikan 24 parhaan tähdistöottelussa pitäisi siis olla selvä.

3. Valmentajat valitsevat

Paikka tähdistöottelun avausviisikkoon ratkesi fanien, toimittajien ja pelaajien äänestyksessä, mutta valmentajat valitsevat vaihtopelaajat. Tätä voi pitää Markkasen kannalta hyvänä asiana, koska valmentajat ovat hyvin tietoisia pelaajien oikeasta tasosta pelkän tunnettuuden lisäksi.

4. Muiden äänestysten tulokset ja asiantuntijoiden ääni

Markkasen puolesta puhuu myös sijoitus äänestyksissä ja lukuisten NBA-asiantuntijoiden vankkumaton kannatus. Markkanen sijoittui fanien äänestyksessä läntisen konferenssin seitsemänneksi, pelaajien ääniä tuli neljänneksi eniten, ja toimittajien ääniä viidenneksi eniten. Näin ollen äänestyksen kokonaissijoitus oli viides. Kun tähdistöotteluun pääsee vähintään kuusi etukentän pelaajaa, näyttäisi Markkasen poissaolo erikoiselta.

5. Yhtä selvää valintaa on harvoin jätetty ulos

Tähdistöottelun valintoihin liittyy joka vuosi ennakkospekulaatiota ja luonnollisesti myös jälkipuintia. Viimeiset valinnat ovat lopulta 30 valmentajan äänestyksen tulos, joten yllätyksiäkin voidaan nähdä. Markkasen kausi on kuitenkin ollut niin tasaisen vahva ja vakuuttava eri osa-alueilla, ettei vastaavilla esityksillä ole tähdistöottelusta juuri koskaan pudottu.