Miksi seuraikoni Damon Williams jätti Pyrinnön? Päävalmentaja kertoo yllätysratkaisun taustoista: ”Siihen näkemyserot kulminoituivat”

Pyrintö on saanut harjoituksiinsa lisää terveitä pelaajia ja uuden apuvalmentajan David Gonzalvezin. Paikallisottelu BC Nokiaa vastaan odottaa ensi lauantaina.

Aamulehti

Moni suomalainen koripallokatsoja on hieronut viime aikoina silmiään seuratessaan Pyrinnön otteluita miesten Korisliigassa. Ihmettelyn aiheena on ollut tamperelaisten seuraikonin, apuvalmentajana toimineen Damon Williamsin puuttuminen Pyrinnön vaihtopenkiltä.

Pyrintö tiedotti maanantaina, ettei Williams, 49, jatka tehtävässään. Hänen tilalleen pestattiin toinen entinen mestaripeluri David Gonzalvez.

”Damonin jättäytyminen sivuun oli hänen henkilökohtainen valintansa. Se tuli meille hieman yllättäen kesken kauden, mutta onnistuimme onneksi löytämään siihen kelvollisen ratkaisun (Gonzalvezin)”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen taustoitti Aamulehdelle.

”Meillä oli Damonin kanssa erilaisia näkemyksiä siitä, miten Pyrinnön pelaajapolkua ja akatemiaa kannattaisi pyörittää. Siihen näkemyserot kulminoituivat. Sellaiset keskustelut ovat tavallisia, mitään suurta draamaa ei ollut. Mitään koripallon yksityiskohtiin liittyviä erimielisyyksiä ei ollut. Lisäksi Damonilla oli henkilökohtaisia tekijöitään.”

Gonzalvez, 35, päätti pelaajauransa viime kauteen. Kaksi viimeisintä kautta Gonzalvez, vuoden 2016 Suomen mestari Kouvolan Kouvoista, edusti juuri Sopasen valmentamaa Pyrintöä.

”Iso asia Davidin kanssa on se, että meillä on korkea keskinäinen luottamus. Davidin persoona on valovoimainen, hän tuo ja luo positiivista energiaa mukanaan, minkä lisäksi hän osaa opettaa pelin yksityiskohtia”, Sopanen kuvaili.

”David on tehnyt yksilövalmennusta jo jonkun aikaa sekä lasten että huippupelaajien kanssa, mutta joukkuevalmennuksesta ei ole kauheasti kokemusta.”

Gonzalvez tunnetaan paitsi fiksuna lajiosaajana myös yhtenä suomalaisen sarjakoripallon sosiaalisimmista persoonista.

”David oli mukana ensimmäisissä harjoituksissa maanantaina. Meillä ei ole ollut yhtä eläväistä ja puheliasta harjoituksissa kertaakaan tällä kaudella.”

Miikka Sopanen ja Damon Williams valmensivat Pyrintöä reilut kaksi kautta.

Pyrintö aloitti miesten Korisliigan alemman jatkosarjan viime perjantaina. Lahti Basketball kaatui komean takaa-ajon päätteeksi, kun Osku Heinonen liekitti kaaren takaa vieraat 76–73-voittoon. Pyrintö on sarjataulukossa yhdeksäntenä, edellään alemmassa jatkosarjassa keskiviikkona vastaan asettuva Lapuan Kobrat ja lauantaina Pyynikille saapuva paikallisvastus BC Nokia.

Nokialaiset ovat alemman jatkosarjan kärkitilalla, eli seitsemänsiä koko sarjassa. Tämä on alemman jatkosarjan himoituin sijoitus, joka toisi paikan puolivälieriin ja siellä todennäköisesti vastaan jonkun muun kuin ykkössuosikki Kauhajoen Karhubasketin.

Seitsemättä sijaa tavoitteleva Pyrintö on saanut sairastuvaltaan takaisin Valtteri Leppäsen ja Lassi Kilpisen. Tomas Pihlajamäen paluuta takapelaajaosastolle edelleen odotetaan, mutta Pihlajamäen kauden ei odoteta olevan ohi.

Miesten Korisliigaa keskiviikkona Kobrat–Pyrintö ja BC Nokia–Korihait kello 18.30. BC Nokian kotiottelu pelataan Nokian palloiluhallissa. Pirkanmaan paikallisottelu Pyrintö–BC Nokia lauantaina Pyynikin palloiluhallissa kello 15.