Classicin Sami Johansson siirtyy ensi kaudeksi Sveitsiin

Sveitsiläinen salibandyseura Zug United kertoo tehneensä ensi kautta koskevan sopimuksen hyökkääjä Sami Johanssonin kanssa.

Aamulehti

Koko uransa Classicia edustanut hyökkääjä Sami Johansson, 29, siirtyy ensi kaudeksi Sveitsiin Zug Unitediin. Seura kertoo sopimuksesta verkkosivuillaan.

”Monien F-liigassa pelattujen vuosien jälkeen etsin uutta haastetta ja löysin sen Zugista”, Johansson kommentoi tiedotteessa.

Johansson on salibandyliigassa toisena olevan Classicin tehokkain pelaaja. 22 ottelussa hän on tehnyt 26 maalia ja antanut 15 maaliin johtanutta syöttöä. Koko liigassa Johansson on kahdeksanneksi tehokkain.

Kuusi Suomen mestaruutta Classicissa voittanut Johansson haluaa auttaa seuraavasti Zugin menestykseen. ”Olen käynyt läpi koko matkan Classicin kanssa: kokemattomasta joukkueesta mestaruutta puolustavaksi. Uskon tietäväni, mitä voittaminen vaatii. Zug United varmasti hyötyy tästä kokemuksesta. Seuralla on isot tavoitteet ja haluan auttaa saavuttamaan ne.”

Maajoukkueessakin maailmanmestaruuksia voittanut Johansson muuttaa Sveitsiin elokuussa.

Zugia valmentaa tällä kaudella Antti Ruokonen. 20 ottelun jälkeen joukkue on 12 joukkueen sarjassa seitsemäntenä.