Kansainvälisen jääkiekkoliiton johtaja antoi Aamulehden kysymykseen seitsemän minuutin mittaisen vastauksen – ”En ole yllättynyt tästä”

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Luc Tardif sanoi, että hän ei mieti omaa moraaliaan Venäjä-päätöstä tehdessä.

Aamulehti, Helsinki

Venäjän ja Valko-Venäjän paluu kansainvälisiin jääkiekkokaukaloihin ratkeaa kevään aikana. Varmaa on, että venäläisiä maajoukkueita ei nähdä missään turnauksissa vielä tämän kauden aikana.

Näin sanoi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa, kun Aamulehti kysyi venäläisten mahdollisesta paluusta. Taustalla on Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n tuore kannanotto. KOK raotti ovea venäläisten ja valkovenäläisten paluulle tietyin ehdoin.

Tardif sanoo, että IIHF käsittelee Venäjä-kysymystä vuosi kerrallaan. Seuraavan kerran jääkiekon kattojärjestö pohtii Venäjän paluuta valtuustossaan ja kongressissaan kevään aikana.

”En ole yllättynyt tästä kysymyksestä”, Tardif sanoi ja aloitti seitsemän minuutin mittaisen vastauksensa. Tardif muistutti, että KOK antoi venäläisten paluulle ehtoja. Yksi niistä liittyy dopingkontrolliin. ”Emme tiedä, miten se on hoidettu Venäjällä, joten moni kysymys vaatii vastauksia.” Toiseksi asiaksi Tardif nosti KOK:n maininnan, että kisoihin osallistuvat venäläiset eivät saisi tukea sotaa. ”Ei ole oikein selvää, mitä se tarkoittaa. Sitä kysymme KOK:lta helmikuussa.”

Tardif uskoo, että Venäjä on noussut taas puheenaiheeksi, koska kesäolympialaisten 2024 karsinnat ovat alkamassa eri lajeissa. Seuraaviin talviolympialaisiin taas on aikaa vielä kolme vuotta. Tardif sanoo, että talvikisojen osalta Venäjä-päätös on ajankohtainen vasta ensi vuonna.

Luc Tardif kävi Helsingissä kevään jääkiekon MM-kisojen takia. Ne pelataan Tampereella ja Latvian Riiassa. Turnaus piti alun perin järjestää Pietarissa.

Seuraavat miesten MM-kisat pelataan Tšekissä 2024. Niitä ja IIHF:n muitakin ensi kauden turnauksia varten Venäjä-asia on ratkaistava nyt keväällä. Tardif korosti monessa vastauksessaan pelaajien, järjestäjien ja fanien turvallisuutta sekä painotti, että IIHF ei saa tehdä päätöksiä poliittisen paineen takia. Painetta tulee hänen mukaansa monelta suunnalta, myös Venäjältä.

Yksi ratkaistava ongelma venäläisten ja valkovenäläisten paluussa liittyy MM-kisoihin osallistuviin joukkueisiin: voivatko maat päästä suoraan MM-kisojen pääsarjaan ja miten paluu vaikuttaa pääsarjaan nousemiseen ja karsiutumiseen muiden maiden kohdalla?

”Toivon, että Venäjä ja Valko-Venäjä palaisivat mahdollisimman pian kansainväliseen jääkiekkoperheeseen, koska se tarkoittaisi, että sota olisi ohi”, Luc Tardif sanoi.

Myöhemmin Tardif vielä tarkensi kommenttiaan, kun häneltä kysyttiin, voiko Venäjä siis palata, jos sota on käynnissä.

”Se on vaikeaa. En sanoa, että se on mahdotonta, mutta en tiedä, miten se olisi mahdollista”, hän kertoi ja viittasi muun muassa ihmisten matkustamiseen Venäjältä.

Tardif sanoi, että hän ei mieti omaa moraaliaan päätöstä tehdessä. ”Minulla toki on oma käsitykseni tilanteesta, mutta IIHF:n puheenjohtajana ratkaisuja on tehtävä eri kulmalla. Turvallisuus on tärkein tekijä”, hän totesi. ”Järjestämme jääkiekkokisoja. Emme ratkaise maailman ongelmia, mutta meidän pitää pysyä reiluina.”

Toinen vuodesta toiseen puhuttava aihe on NHL:n osallistuminen olympialaisiin. NHL-tähtien piti olla mukana edellisissä kisoissa Pekingissä, mutta NHL vetäytyi turnauksesta viime hetkellä koronatilanteeseen vedoten. ”Se aiheutti suuria haasteita eurooppalaisille seuroille. Tajusin, että jos Eurooppakin sanoisi yhtäkkiä, että me emme tule, niin keitä siellä olympialaisissa oikein pelaisi”, Tardif sanoi Aamulehdelle.

NHL-pelaajat osallistuivat viiden renkaan kisoihin viimeksi 2014. NHL ja sen pelaajayhdistys ovat jo sopineet osallistumisesta vuoden 2026 olympialaisiin, mutta se vaatii vielä sovun löytymistä KOK:n ja IIHF:n kanssa. Tardif huomauttaa, että jos NHL-pelaajia ei nähdä olympialaisissa myöskään 2026, tulee NHL:n ja olympialaisten liittoon yhden sukupolven kokoinen aukko.

Tardif sanoo käyvänsä NHL:n ja pelaajayhdistyksen kanssa aiheesta keskusteluja piakkoin. Pöydälle nousee myös World Cupin kohtalo. Se pitäisi pelata 2025.

”Käymme keskusteluja. Emme ole aina samaa mieltä, mutta yritämme päästä yhteisymmärrykseen. He haluavat tulla, KOK haluaa heidät ja meidän tehtävä on saada parhaat pelaajat vastakkain”, IIHF:n puheenjohtaja sanoo tilanteesta. ”Olen luottavainen ja toivon, että saavutamme ratkaisun, mutta kaikkien pitää tehdä oma osansa.”

Tardif kaipaa olympia-asiaan ratkaisuja viimeistään keväällä 2024.