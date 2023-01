Lauri Markkasen ketteryys ja röyhkeys ihastuttavat – näin valmentaja arvioi hänen tulevaisuuttaan

Lauri Markkasella on itseluottamus kohdallaan ja se näkyy tuloksissa.

Lauri Markkanen on lähellä uransa ensimmäistä NBA:n all stars -ottelua.

Portland

Koripallon NBA:n suomalaistähti Lauri Markkanen näyttää puhjenneen kukkaan uudessa ympäristössä Utah Jazzissa. Kuudetta kauttaan Pohjois-Amerikan ammattilaissarjassa pelaava Markkanen kaupattiin juuri viime kesänä EM-kisojen alla Clevelandista uuteen ympäristöön.

Uuden ympäristön ohella 25-vuotiaan koripalloilijan ulkoinen olemus on kiinnittänyt huomiota myös Pohjois-Amerikassa. Yli kaksimetrinen mies liikkuu kentällä ketterästi. Taustalta paljastuu pari vuotta sitten muuttunut kesäharjoittelu.

”Pari viime vuotta olen tehnyt eri juttuja Suomessa. Vähän enemmän nopeuspainotteista, ja teräviä juttuja on tehty paljon enemmän sekä tietysti myös koordinaatiojuttuja. Olen kyllä tykännyt. Se on auttanut paljon”, Markkanen kertoo STT:lle vierasottelun yhteydessä Portlandissa.

Taustalta löytyy kotikaupunki Jyväskylästä tuttu entinen pelikaveri.

"Jyväskylässä Jani Parkkisen kanssa olemme harjoitelleet. Olen tuntenut hänet pidemmältä ajalta, ja pelattiinkin vähän aikaa samassa joukkueessa BC Jyväskylässä. Viimeiset pari vuotta olen harjoitellut hänen kanssaan. Se on yksilövalmennusta – siinä näkee paikan päällä, jos tekee pienenkin virheen, ja se korjataan heti. Olen tykännyt.”

Lue lisää: Lauri Markkanen treenasi itsensä uuteen uskoon keskisuomalaisella yksityissalilla – tällainen oli rääkki, joka teki hänestä paremman

Lauri Markkanen on koko ajan vaikeampi puolustettava vastustajilleen.

Fyysisen olemuksen ohella parketilla näyttää viihtyvän pelaaja, jolla on itseluottamus kohdillaan. Merkkejä tulevasta oli jo nähtävissä kesän EM-kisoissa. Markkanen vahvistaa, että näin on.

”Meillä oli jo Clevelandissa hyvä vuosi, vaikka se loppui vähän liian aikaisin. Se antoi hyvät lähtökohdat kesään, ja jatkoin treenaamista. Kesällä sain ison roolin Susijengissä ja EM-kisoissa oli kuitenkin kovia jätkiä ja hyviä jengejä vastassa. Kun pystyin tekemään juttuja niitä vastaan, se antoi itseluottamusta, että pystyn tekemään niitä myös täällä.”

Saman vahvisti myös Markkasen valmentaja Will Hardy, kun STT kysyi häneltä asiaa ennen Utah Jazzin vierasottelua Portlandissa. ”Lauri on kasvanut, ei vain pelaajana vaan myös ihmisenä. Uskon, että hänen parhaat pelivuotensa ovat vielä edessä. Hänellä on itseluottamus nyt eri tasolla kuin aiemmin. Hän pelasi erittäin hyvällä tasolla Suomen maajoukkueessa viime kesänä, ja hän pystyy antamaan meille paljon pelin eri osa-alueilla.”

Kuluvalla kaudella Markkanen on onnistunut aiempia kausia paremmin viimeistelyssä lähellä koria. Suomalaisella on näkemys muutokseen.

”Varmaan saan helpompia paikkoja. Sitten olen tietysti mennyt korille kovempaa ja saanut donkkeja. Se tietysti auttaa, kun ne ovat vähän helpompia viimeistelyjä. Vielä tietysti pystyy parantamaan, sillä olen mielestäni heittänyt helppoja ohi viime aikoina. Ei tässä tyytyväinen voi olla. Hyvä, että on tullut parannusta, mutta on vielä parannettavaa.”

Toisen polven maajoukkuekoripalloilija huomauttaa, että hänellä on erilainen rooli nykyisessä joukkueessaan kuin aiemmissa seuroissa Clevelandissa ja Chicagossa.

”Olen enemmän liikkeessä, saan palloa meidän hyökkäyksessä tai en. Tuntuu, että juoksen enemmän pallottoman screenin juttuja. Sillä tavalla olen enemmän pelissä mukana. Ja totta kai valmentaja juoksee paljon actioneja minullekin. On se sillä tavalla erilaista.”