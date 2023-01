Ensimmäistä Suomen mestaruuttansa metsästävän LP Kangasalan todellinen iskukyky on edelleen arvoitus, kirjoittaa urheilutoimittaja Jari Perkiö.

Naisten lentopalloliigan säväyttäjän Oriveden Ponnistuksen luotsi Andrea Carasi on sanonut suoraan, miksi hän on Suomessa.

Laajan lajitiedon hankkinut italialaisammattilainen halusi päästä vastuuvalmentaksi ja antaa näyttöjä tulevia vuosia varten.

Vasta 30-vuotias Carasi tietää, että täällä annetut näytöt noteerataan myös isommissa lentopallomaissa.

Nykymenolla kysyntää voi tulla paljonkin. Carasi on nostanut OrPon nuoren joukkueen samaan kastiin viime kauden finalistien LP Kangasalan ja Kuusamon Pallo-Karhujen kanssa.

Tämä ei ole tietenkään pelkästään valmentajan ansiota, mutta liigatasoiset joukkueet ovat usein peilikuva niiden ohjaajasta.

Niin mitalitaistoon hivuttautuneen OrPonkin tapauksessa.

Ukrainalaishakkuri Daria Butkevych on tuonut OrPon nuoreen ryhmään kaivattua kokemusta ja ratkaisuvoimaa. Butkevychin merkitys kasvaa entisestään liigan loppusuoralla, kun ykköstykit yritetään pimentää kaikin tavoin. Palloja tulee luonnostaan paljon tiukasta vartioinnista huolimatta.

OrPolta löytyy eväitä ainakin välieriin asti.

Ensimmäistä Suomen mestaruuttansa metsästävän LP Kangasalan todellinen iskukyky on edelleen arvoitus, vaikka runkosarja on kääntynyt jo viimeiselle kolmannekselle.

Parhaimmillaan Kangasala pelaa erittäin vahvasti ja pystyy kaatamaan kaikki kotimaiset vastustajat, mutta taso heilahtelee herkästi otteluiden ja jopa erien sisällä. Kuten sunnuntaina nähtiin.

On selvää, etteivät jatkuvat kokoonpanomuutokset ainakaan helpota huippumenestykseen vaadittavan harmonian löytämistä. Kangasalan luotsi Arttu Keränen on kierrättänyt tällä kaudella pelaajiansa tavallista enemmän paitsi useiden loukkaantumisten seurauksena myös nähdäkseen kevään hankintojen osaamisen painetilanteissa.

Vahva vaihtopenkki on joukkueen rikkaus, mutta pohjimmiltaan lentopallo on kuitenkin seitsikkopeli. Kun vieruskaverin liikkeet ja eleet ovat tuttuja, kentälle syntyy saumattomasti toimiva kokonaisuus. Kangasala tarvitsee tämän saavuttaakseen himoitun täysosuman. Pian on valintojen aika.

Laituriosaston ratkaisut aiheuttavat eniten päänvaivaa, vaikka ykköskortti Emmi Riikilä on varmuudella sivussa polvivamman takia.

Kärkipaikan vallannut Puijo Wolley pelaa historiansa parasta lentopalloa uuden päävalmentajan Pekka Seppäsen johdolla.

Kuopiolaisyllättäjä on harpannut paalulle viime kauden kuudennelta tilalta. Puijo on voittanut yhdestätoista kotiottelustaan peräti kymmenen. Vain Hämeenlinnan Lentopallokerhon ryöstöretki toi kaivatun saaliin.

Liigan paras passari Oksana Rusnachenko pyörittää Puijon peliä mestarillisesti. Ukrainalainen pelintekijä löytää kuumat pelaajat sekä keskeltä että laidoista.

Torjuntatilastoa dominoivasta Ella Autereesta ja sarjan laiturieliittiin nousseesta Hilkka Hujasesta on kohistu tällä kaudella paljon enemmän kuin aiemmin. Toinen laituri Emilia Kääntä on ottanut ison edistysaskeleen.

Kevään avainkysymykseksi nousee mitalitaistossa vihreän joukkueen paineensietokyky. Tästä saadaan ensimmäiset viitteet tulevan viikonlopun cup-huipennuksessa.