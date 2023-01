Ristomatti Hakola romahti maailmancupissa – Harri Kirvesniemi löytää selkeän syyn: ”Hän ei ole ollut korkealla harjoituskaudella”

Anne Kyllönen vahvisti asemiaan MM-sprinttivalinnoissa. Niilo Moilasen ja Lauri Vuorisen paikat näyttävät jo varmoilta.

Ristomatti Hakola voitti viime viikonloppuna vahvan esityksen jälkeen perinteisen sprintin SM-kullan Tampereella. Lauantaina maailmancupissa samalla matkalla nähtiin siihen verrattuna raju sukellus, kun Hakola ei päässyt edes karsinnasta jatkoon.

Hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi arvioi, että Hakolan hiihdossa näkyi se, että kunto on rakennettu muihin verrattuna lyhyessä ajassa. Hakola on kärsinyt loukkaantumisista ja hiihtää Les Rousseissa vasta kauden ensimmäistä maailmancup-viikonloppuaan.

”Hän ei ole ollut korkealla harjoituskaudella. Vaikkei nyt olla kuin 1200 metrissä, kyllä se kuitenkin tuntuu. Kun vähän väsyneenä tuonne menee, niin sitä virettä ei löydy”, Kirvesniemi sanoo.

Kirvesniemi uskoo, että Hakola on mukana Suomen MM-kisajoukkueessa ilman sairastumisia.

”Mutta kyllä ne mahdolliset näytöt jäävät kisatapahtumaan.”

Hakolan ohella karsinnoissa putosi Joni Mäki. Mäki oli joulukuussa sprintin finaalissa Beitostölenissä, joten MM-kisapaikka matkalla on käytännössä varma, vaikka lisänäyttöä ei tullutkaan.

”Jonin oli ehkä turha lähteä perjantain vapaan kisaan mukaan, kun oli viime viikonlopulta kova ohjelma ja matkustamiset päälle”, Kirvesniemi sanoo.

Ei vakuuttavaa suoritusta

Lauantaina suomalaisista parhaiten onnistuivat välieriin hiihtäneet Anne Kyllönen, Lauri Vuorinen ja Niilo Moilanen.

Kirvesniemen arvion mukaan lauantai sinetöi lopullisesti Vuorisen ja Moilasen paikan MM-sprintissä. Suomella on matkalle neljä paikkaa.

”Oikein vakuuttavaa suoritusta ei tehnyt kukaan kokonaisuutena. Vuorisella oli todella hyvä puolivälieräsuoritus. Moilanenkin hiihti sen hyvin vaikka ajalla jatkoon. Se oli rohkea hiihto, ja hän pyrki hallitsemaan erää”, Kirvesniemi sanoi miesten kaksikosta.

Kirvesniemi nostaa Anne Kyllösen päivän suomalaisyllätykseksi. Välieräpaikan saamisessa avittivat erän kaatumiset, mutta Kirvesniemi sanoo uskovansa, että jatkopaikka olisi tullut ilman niitäkin.

Kirvesniemi sanoo Kyllösen kohentaneen asemiaan sprintin paikkoja jaettaessa. Varmana hän ei paikkaa vielä pidä.

”Uskoisin, että Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo on varma kaksikko. Sen jälkeen pitkälti riippuu siitä, mitä Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski haluavat. Jos he eivät halua, kolmikko Kyllönen, Katri Lylynperä ja Jasmin Kähärä taistelevat lopuista paikoista.”

Sunnuntaina yhteislähtökilpailu

Pärmäkoski jätti lauantain kisapäivän kesken karsinnan jälkeen, vaikka aika oikeutti jatkopaikkaan.

”Hän varmaan totesi, että ei ole syytä rasittaa itseään. Vire ei ihan kohdallaan, eikä varmaan olisi ollut asiaa jatkoon. Toivottavasti ei ole mitään sellaista taustalle, mikä estäisi sunnuntaina kilpailemisen.”

Sunnuntaina kisaviikonlopun ohjelmassa on 20 kilometrin (p) yhteislähtökilpailu.

”Miesten kilpailussa on mielenkiintoista nähdä Hakolan ja Iivo Niskasen kohdalla, mikä vire tällä hetkellä oikeasti on, ja mihin se tuossa porukassa riittää”, Kirvesniemi sanoo.

”Naisissa Kerttu Niskasella on ollut hyvä vire päällä ja perjantain hiihto oli ihan ok. Hän on potentiaalinen taistelija hyvistä sijoituksista. Kisan luonne ratkaisee. Mitä kovempaa hiihdetään, sitä paremmat mahdollisuudet. Luultavasti esimerkiksi Ebba Andersson haluaa pitää vauhtia.”