Suomalaista lentopalloa dominoineen VaLePan valta-asema horjui viime kaudella toden teolla, kun Savo Volley pudotti sastamalalaisjoukkueen Suomen cupin finaalista ja venytti liigafinaalien ratkaisun seitsemänteen kohtaamiseen.

Ei mitään pois Savolta, mutta syksystä 2016 lähtien juhlineen VaLePan etumatka kapeni kahdesta selkeästä syystä.

Suomen cupin voitto karkasi käsistä Tampereen lopputurnauksen alla iskeneen koronan takia. Kavala pandemia jätti jälkensä joukkueeseen. Muutama pelaaja marssi välierään kalpeana kuin haamu. Tähän diagnoosiin ei tarvittu lääkäriä. Niinpä voimat loppuivat voitokkaan avauserän jälkeen.

Liigafinaalien edetessä alkoi näkyä luottohakkurin puute. Matias Tihumäki teki erinomaista jälkeä taustaansa nähden, mutta pallontappajan kokemattomuus vaikutti luonnostaan maestro Mikko Eskon passivalintoihin.

Tilanne mutkistui entisestään Kuopion huipennuksessa, kun Tihumäen lyöntikäsi petti. Italialaisjuniori Alberto Cavasin hoiti lopun miehekkäästi.

NYT asetelma on aivan toinen, kun pääiskijän paikalla on kovissa ja myös vaarallisissa liemissä keitetty Urpo Sivula. Kokenut hakkuri ei ole moksiskaan, vaikka pallo tulee välillä varpaille. Tämä on olematon murhe sen jälkeen, kun on katsonut kuolemaa silmiin rähjäisessä brasilialaissairaalassa.

Kaiken kukkuraksi Sivula on huippukunnossa ja tykkää päättää Eskon nopeita passeja.

Näin VaLePan lyöminen on tänä keväänä paljon vaikeampaa kuin kahdella edelliskaudella. Kaksi vuotta sitten hakkurin tonttia isännöi Aaro Nikula – noviisi hänkin.

Silloin myös sattumalla oli tavallista enemmän sijaa, koska mestaruuteen riitti koronan seurauksena vain kaksi finaalivoittoa.

Sivula on ollut tähän mennessä VaLePan finaalihakkurina kolmena keväänä (2017–19). Sastamalan ylpeys ei hävinnyt näissä loppuotteluissa peliäkään. Nyt tämä valttikortti on taas VaLePan pakassa.

Niinpä kuudetta peräkkäistä mestaruutta metsästävä VaLePa on selkeä ykkössuosikki.

Heti perään pitää korostaa, että huippuhakkuri on VaLePan tapauksessa kirsikka kakun päälle. Ratkaisuvoimaa löytyy joka kohdasta. Kun valintoja tekee Eskon kaltainen virtuoosi, joukkueen horjuttaminen edellyttää vahvaa syöttöpeliä.

RUNKOSARJAN perusteella on vaikea uskoa, että kaksi edelliskautta VaLePaa piinannut Savo Volley pystyisi nyt samaan. Savo jää jälkeen ennen kaikkea hakkuripelissä, mutta kysymysmerkkejä löytyy muiltakin paikoilta.

Tällä kertaa VaLePan suurimmat uhat tulevat odotetusti Akaasta ja yllättäen Raisiosta.

Ykköshaastajat ovat kaataneet mestarin jo kertaalleen. Lisäksi Loimu venytti toisen kohtaamisen viiteen erään.

Molemmat joukkueet ovat vahvasti hakkurivetoisia. Akaan iranilaistykki Ali Fazli ja Loimun Joonas Jokela taistelevat pörssikuninkuudesta Perungan Poikien ruotsalaispommittajan Fredric Gustavssonin kanssa. He ovat takoneet runkosarjassa noin 200 pistettä enemmän kuin Sivula.

Loimu on kauden suurin yllättäjä tuhkasta nousseen PerPon ja pahimman talousahdinkonsa ohittaneen Karelian Hurmoksen ohella.

Raisiolaisten konsepti rakentui onnekkaiden vaiheiden jälkeen, kun useamman jo julkaistun ulkomaalaishankinnan tulo peruuntui. Menestyksen avaimina ovat olleet Jokelan pestaaminen ja omaan pelaajatuotantoon luottaminen.

Lauantain perusteella VaLePa kulkee ylhäisessä yksinäisyydessä.