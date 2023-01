Vuoristo­ratamaisen viime kauden jälkeen Reetta Hurske on puhjennut kukkaan – EM-mitalia jahtaava tähtiaituri kertoo huippu­vireensä taustat

Pika-aitojen tuore SE-nainen Reetta Hurske hakee maaliskuun EM-halleista mitalia. Sen eteen hän karsii kontakteja rakkaidensa kanssa ja jättää Ilveksen peleissä käymisen väliin.

Tampereen Pyrinnön Reetta Hurske haluaa kisailla monissa lajeissa treeneissäkin. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa hän ottaa mielellään yhteislähtöjä seuran poikien ja muiden aitajuoksijoiden kanssa. Mieluinen starttikaveri on lempääläläislähtöinen Santeri Kuusiniemi, joka tätä nykyä asuu Jyväskylässä.

Yleisurheilun hallikausi on vasta alkanut, eikä suomalaisesta ykkösnimestä ole epäilystäkään. Tampereen Pyrinnön pika-aituri Reetta Hurske on ollut mykistävässä vauhdissa. Neljässä startissaan 60 metrin aitoihin Hurske, 27, on parantanut matkan Suomen ennätystä kolme kertaa.