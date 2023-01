LP Kangasala juhli riemukasta kotivoittoa – perulaishakkuri heräsi lupaavasti

LP Kangasala kokosi rivinsä sarjajumbolle kärsityn tappion jälkeen. Jalkavammansa selättänyt Viivi Pyhäjärvi toipuu kohti huippukuntoa.

LP Kangasala keräsi rivinsä yhteen karun sarjajumbo Jymyvolleylle kärsityn kotitappion jälkeen. Keskiviikkona neljäntenä olevaa LP Viestiä vastaan kotijoukkue tarjoili Pitkäjärven koulussa aivan toisenlaista taisteluilmettä.

LP Kangasala punnersi useammassa erässä takaa voittoon, ja mikä makeinta punapaidoille, neljännessä erässä LP Viestin, viime vuosien mahtijoukkueen, 18–14- ja 21–18-johdot murenivat käsiin. LP Kangasala nappasi näin pisteet 3–1 (25–27, 25–22, 25–19, 26–24) -voitolla pönkittäen sarjakakkosen asemaansa.

”Alla oli kaksi ikävää kotitappiota alkuvuodesta, joten kuulutimme taisteluilmeen merkitystä. Kahden erän jälkeen sisäistimme sen hyvin. Aloimme saada torjuntakosketusten jälkeen palloja peliin”, LP Kangasalan päävalmentaja Arttu Keränen iloitsi.

Lopun sankariksi nousi Netta Rekola, joka ensin paukutti Kangasalan 25–24 johtoon neljännessä erässä ja nappasi perään ottelun ratkaisseen torjunnan, joka käynnisti viimeiset puolitoista viikkoa treenaamiseen keskittyneen kotijoukkueen juhlinnan.

LP Kangasalan perulaishakkuri Katherine Regalado (17/+10) pelasi pirteästi vaisumpien otteluiden jälkeen. Vasta kauden neljännen ottelunsa pelannut Viivi Pyhäjärvi tykitti palloa häijysti poikki kentän keräten saldokseen 14/+7. Pyhäjärvi saapui Kangasalle viime vuoden mestarijoukkueesta Kuusamosta, mutta viime kesä ja syksy menivät täysin ohi jalkavamman vuoksi.

”Olen iloinen ’Kathyn’ puolesta. Hänen peliään on jumpattu paljon, ja hän on ollut esityksiinsä pettynyt. Nyt nähtiin, että siellä on ainekset olemassa”, Keränen arvioi.

”Viivi hankittiin meille, koska hän on erittäin hyvä vastaanottaja ja teknisesti taidokas pelaaja. Viivi ei ole vielä parhaassa fyysisessä kunnossaan, hän kirii kiinni, eikä suoritusvarmuutta ole vielä normaalisti. Lähtökohtiin nähden Viiviltä hyvä esitys. Hän on meille erittäin tärkeä pelaaja kevääseen.”

Naisten lentopalloliigan pisteykkönen Saana Lindgren tykitti vierailijoille 20 (+6) pistettä.