Valtter Virtanen eteni vapaaohjelmaan – Taitoluistelija hallitsi jännityksensä: ”Tänään oli huono olo vain päivällä”

Uransa parasta kauttaan luisteleva Valtter Virtanen nosti hattua vaimolleen.

STT

Valtter Virtanen on 35-vuotiaana luistellut pitkän uransa parhaan kauden, ja Espoon taitoluistelun EM-kisojen lyhytohjelmassa hän jatkoi samaa rataa.

Virtanen aloitti lyhytohjelmansa nappiin osuneella kahden kolmoistulpin yhdistelmällä. Vaikka kolmoislutz ja kaksoisaxel eivät onnistuneet aivan yhtä hyvin, eteni hän perjantaina 24 parhaan kesken luisteltavaan vapaaohjelmaan pistein 68,33.

Se jäi 1,01 pistettä Virtasen lyhytohjelman ennätyksestä, joka syntyi syyskuussa Nebelhornissa.

”Alku oli ihan huikea, varmaan uran laadukkain hyppy-yhdistelmä. Nautin oikein siitä alastulokaaresta. Kaksi muuta hyppyä olivat sellaiset, että tuli tehtyä, mutta ei niitä tarvitse juhlia. Muuten oli sen jälkeen rentoa ja kivaa. Ei mikään jättionnistuminen. Olin laskenut, että yli 70 pisteeseen oli saumat”, Virtanen sanoi.

Virtanen on EM-kisoissa uudenlaisessa tilanteessa. Tällä kaudella hän on luistellut henkilökohtaiset ennätyspisteensä 204,02 marraskuussa Espoon GP-kisassa.

”On ollut niin huippukausi, ja jos ollaan rehellisiä, täältä puuttuu kolme venäläisluistelijaa, jotka ovat aina olleet edessä. Vaikka suoritus on tärkeä, kyllä sijoituskin on, ja nyt on saumat lähteä parantamaan uran parasta sijoitusta.”

Miltä mahdollisuudet näyttävät lyhytohjelman jälkeen?

”Kyllä tämä näyttää hemmetin hyvältä”, Virtanen hymyili.

Vaimolle hatunnosto

Virtanen sanoi kokemuksen auttavan jännityksen hallitsemisessa.

”Viime vuonna (EM-kisoissa) Tallinnassa heräsin aamulla siihen, että sydän tulee rinnasta läpi, oli sellainen jyskytys ja huono olo koko päivän. Tänään oli huono olo vain päivällä. Kun pääsin kisapaikalle, oli hyvä meininki ja halusin päästä jäälle.”

Virtanen teki vuosien ajan työtä psyykkisen valmentajan kanssa, mutta parin viime vuoden aikana hän on kokenut psyykkisen valmennuksen tarpeen jääneen. Virtasen ura on taitoluistelijalle korkeassa iässä kulkenut jo toista kautta positiivisessa kierteessä, jossa onnistumiset ovat ruokkineet toisiaan.

”Ykkösjuttu, jonka voin sanoa myös vinkkinä junioreille, on rehellisyys omaa tasoa kohtaan. Jos luistelee kerran viikossa hyvän ohjelman, ei voi olettaa, että se tapahtuu myös kisoissa. Lähtökohta on, että perustekeminen on mennyt eteenpäin. Pitää olla itseluottamus, mutta sen pitää olla terveellä pohjalla.”

Virtanen sairasteli EM-kisojen edellä ja myönsi pakollisen harjoitustauon sekä vireen hetkellisen notkahduksen tuntuneen vaikealta.

”En ole koskaan ollut kesken kauden kuumeessa. Ei ollut kokemusta, miten pidetään pää kylmänä. Kun perushypyt alkoivat takerrella, alkaa päässä raksuttaa. Siinä oli vaimo kovilla. Täytyy nostaa hattua”, Virtanen kiitteli vaimoaan Alina Mayer-Virtasta, joka on hänen toinen valmentajansa.”