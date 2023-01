Darts villitsee myös Tampereella – lue tästä, missä urheilumaailman hittilajia voi pelata ja katsoa Pirkanmaalla

Tampereen seudulla järjestetään kaikille avoimia dartsin viikkokilpailuja lähes joka päivä. Viikonloppuna Kaupissa pelataan lajin SM-liigaa.

Dartsin suosio on kasvanut todella paljon tammikuussa suomeksi selostettujen dartsin MM-kisojen jälkeen.

Aamulehti

Ensimmäistä kertaa suomeksi selostetut dartsin MM-kisat ovat lisänneet kiinnostusta lajia kohtaan myös Tampereella. Lajin pariin tulvii uusia harrastajia ja kaupungista löytyvillä heittopaikoilla on ollut aiempaa vilkkaampaa.

Dalton’s Dartsin sihteeri Anne Lehtinen on huomannut, että seuran harjoitus- ja kilpailutiloissa Kaupin keilahallilla on iltaisin paljon porukkaa.

”Iltaisin viiden korvilla kaikki taulut ovat usein käytössä. Nuoria miehiä on ilmestynyt heittelemään dartsia”, Lehtinen sanoo.

Kehitys on näkynyt myös viikkokisoissa.

”Osallistujia on viikkokisoissa enemmän kuin aiemmin ja aiempaa enemmän on satunnaisia heittäjiä sekä ”villejä” heittäjiä eli heitä, jotka eivät kuulu mihinkään seuraan. Ihan positiiviseen suuntaan on lajin tilanne menossa”, Lehtinen jatkaa.

Toimistopäällikkö Marjo Jussila Suomen Dartsliitosta vahvistaa saman asian.

”Lajin kasvava kiinnostus pitää todella hyvin paikkansa. Kyselyjä ja uusia harrastajia tulee ovista ja ikkunoista. Uusia kerhoja perustetaan ja uusia kerhoja halutaan perustaa. Viikkokisojen osallistujamäärät ovat kasvaneet. Kiinnostusta on niin paljon, ettei sitä meinaa oikein edes tajuta.”

Jussilan mukaan tilanne on sama ihan joka puolella Suomea, myös Tampereella, jossa vielä 90-luvulla oli yhteensä 15 kerhoa, nyt enää kolme.

”Viimeksi eilen (tiistaina) saimme kyselyn uuden kerhon perustamisesta Tampereelle."

Pirkanmaa Heittopaikkoja Kaupin keilahalli, Tampere. Dalton’s Dartsin järjestämät viikkokisat lauantaisin kello 15. Kasibaari, Nokia. Kasin Tikan järjestemät viikkokilpailut perjantaisin kello 18.30. Pub Wanha Mestari, Tampere. Tridentin järjestämät viikkokilpailut keskiviikkoisin kello 18. Pub Myrskyluoto, Kangasala. Tupla Team Kangasalan järjestämät viikkokilpailut maanantaisin ja torstaisin kello 18. Pub Wanha Pankki, Orivesi. Oritikan järjestämät viikkokilpailut tiistaisin ja perjantaisin kello 18. Muita paikkoja: esimerkiksi Galaxie Center, Bar K, Kievari Kahdet Kasvot, Kalkun Pub.

Alkuun helposti

Lajin aloittaminen on hyvin helppoa. Jos harjoittelun haluaa aloittaa kotona, voi ostaa itselleen omat tikat ja taulun. Anne Lehtisen mukaan noin 100-150 eurolla pääsee jo pitkälle.

Jos on omat tikat, voi käydä harjoittelemassa paikassa, josta darts-taulu löytyy. Monista paikoista voi kuitenkin myös lainata tikkoja.

Kolmas tapa harrastuksen aloittamiseen on osallistua viikkokilpailuihin, jotka ovat kaikille avoimia harjoituskilpailuja. Viikkokisoihin ei esimerkiksi tarvitse lisenssiä tai seuran jäsenyyttä.

”Viikkokisoihin voivat tulla ihan aloittelijatkin ja siellä voidaan esimerkiksi opettaa tai auttaa laskemisessa”, Lehtinen kertoo.

Viikkokisoja järjestetään Tampereen lähiseudulla lähes viikon jokaisena päivänä. Maanantaisin ja torstaisin viikkokilpailut järjestetään Kangasalla, keskiviikkoisin Tampereen Tammelassa, perjantaisin Nokialla ja lauantaisin Tampereen Kaupissa.

Darts SM-liiga Suomen Dartsliiton jäsenkerhoille tarkoitettu joukkuemuotoinen sarja. Miesten joukkue muodostuu neljästä ja naisten joukkue kolmesta pelaajasta’. SM-liigaa pelataan naisissa mestaruussarjassa ja 1-divisioonassa. Miehissä SM-liigaa pelataan mestaruussarjassa, 1-divisioonassa ja 2-divisioonassa. Miesten mestaruussarjassa on yksi lohko, 1-divisioonassa kaksi lohkoa ja 2-divisioonassa 17 lohkoa. Suunnitteilla on 3-divisioonan perustaminen. Lohkojen voittajat karsivat keväisin paikoista ylemmälle sarjatasolle. Pelimuotona runkosarjassa on mestaruussarjassa 501/7, muissa sarjoissa 501/5.

Keilailun ja dartsin SM-liigaa Kaupissa

Tulevana lauantaina Kaupissa on viikkokisojen sijaan dartsin SM-liigan osakilpailut. Kaupissa pelataan yksi miesten 1-divisioonan ottelu sekä kaksi miesten 2-divisioonan ottelua. 1-divisioonan ottelussa tamperelainen Tömärin Tikka saa vastaansa jyväskyläläisen Keski-Suomi Dartsin. Tömärin Tikassa pelaavat Jari Siren, Markku Mäkinen, Tero Virtanen sekä Timo Jylhä. Joukkueenjohtajana toimii Darts-liiton entinen puheenjohtaja Esko Mäyrä.

2-divisioonan otteluissa puolestaan Dalton’s Dartsin ykkösjoukkue saa vastaansa Wasa DC:n Vaasasta ja 2-joukkue Paratiisi DC:n Turengista. Ykkösjoukkueessa heittävät Aki Lehtinen, Herkko Raivonen, Rauno Lehtinen sekä Riku Henriksson. Kakkosjoukkueessa kilpailevat puolestaan Antti Hämäläinen, Arvid Matiias, Kimmo Mäkinen sekä Jari Mäkilä.

Kaikki ottelut käynnistyvät kello 11.30. Otteluiden voittoon vaaditaan kolme legivoittoa, eli peliformaatti on paras viidestä.

”Uskon, että viimeistään noin neljään mennessä kaikki ottelut alkavat olla ohi.”

Darts-kisojen kanssa samaan aikaan Kaupin keilahallilla pelataan viikonloppuna myös keilailun miesten SM-sarjan osakilpailu. Ottelut alkavat lauantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 10. Miesten SM-sarjassa Tampereen Keilakerho on kahden osakilpailun jälkeen viidentenä. Sarjan neljäs ja viimeinen osakilpailu sekä mitalipelit järjestetään maaliskuussa Lahdessa.