Manse PP:n taustoissa ja valmennusryhmissä useita muutoksia – Superpesis-ilmiö pääsi yllättämään tamperelaisseuran johdon

Sampo Pasanen on jäänyt omasta halustaan pois Manse PP:n miesten joukkueen kakkospelinjohtajan tehtävistä. Seuran hallituksen jäsen Pirkka Savilahti kertoo, että tehtävään on hankalaa löytää uutta henkilöä. Kyseessä on hänen mukaansa laaja ilmiö.

Manse PP:n taustoihin tulee useita muutoksia tulevalle kaudelle. Sampo Pasasta (kesk.) ei nähdä enää miesten joukkueen kakkospelinjohtajana.