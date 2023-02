Main ContentPlaceholder

Akaaseen on syntymässä museo, jonka sisältö on huippuarvokas ja tiivistää Aki Ajon elämäntyön – ”Enemmän niillä on tunnearvoa”

Aki Ajo on tehnyt jo yli 20 vuoden mittaisen uran ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa. Vain kerran hän on joutunut jättämään GP-viikonlopun väliin. Lentokoneessa luettu artikkeli muutti suhtautumisen stressiin. Pitkältä uralta on jäänyt talteen useita merkittäviä kisapyöriä, joista on rakentumassa museo Akaaseen.

Aki Ajo ei ole vielä varma, milloin hänen museonsa valmistuu ja aukaisee ovensa yleisölle. ”Pari vuotta sitten sanoin, että vuoden päästä.”

Aamulehti, Akaa Muutaman kilometrin päästä Akaan Toijalan keskustasta paljastuu todellinen aarreaitta. Tien varressa oleva kyltti kertoo, että nyt ollaan Aki Ajon mailla. Hallin pelkistetty ulkokuori pitää sisällään merkittävän palasen suomalaista moottoriurheiluhistoriaa.