Tampereen Yritys säväytti SM-kisoissa virolaishiihtäjän johdolla – ”Meni kuin elokuvissa”

Marko Kilpin siirto Tampereen Yritykseen aiheutti hieman porua Hiihtoliitossa.

Aamulehti

Tampereen Yrityksen miehet säväyttivät hiihdon SM-kisaviikonloppuna Kaupissa. Perjantaisen pariviestin viides sija sai hyvää jatkoa lauantaina ja sunnuntaina. Waltteri Vinkanharju ja Elmeri Toivanen hiihtivät lauantaina 12 joukkoon 15 kilometrin väliaikalähdössä. Päätöspäivänä Toivanen ja Marko Kilp venyivät sprintissä välieriin, eikä Kilpin finaalipaikkakaan ollut kaukana.

”Aivan jees! Oli ensimmäinen kerta, kun pääsin pertsalla sprintissä jatkoon”, Toivanen iloitsi.

Suurin osa miehistä hiihti ilman pitovoiteita koko matkan tasatyöntäen. Se sopi Toivaselle. ”Päätin jo eilen, että, jos ei tule kieltoalueita, hiihdän tasuria.” Hän ei pitänyt huonona asiana, että SM-kisojen sprintistä pystyi selviämään tasatyönnön voimin. ”Parempi on, että hiihdetään reilusti tasuria kuin että mentäisiin teennäisesti perinteistä kieltoalueiden avulla. Tämä oli rata, jossa pystyi pärjäämään myös pidolla, jos vain olivat jalat kunnossa.”

Tampereen Yrityksellä on hurjan pitkä historia. Seura on perustettu jo vuonna 1899. Urheilukisojen tulosliuskojen kärkipäässä Yritys ei kuitenkaan ole yleinen näky nykyään. Kaupin SM-kisat seuran hiihtäjät olivat merkanneet paksulla tussilla ylös jo pari vuotta sitten. ”Meni kuin elokuvissa. Ei paljon parannettavaa jäänyt”, hiihtojaoston puheenjohtaja Jeri Koponen iloitsee.

Koponen sanoo Kaupin latujen sopineen hyvin kaikille seuran hiihtäjille. Yritys myös satsasi huoltoon, mikä näkyi erityisen hyvin luistavina suksina läpi viikonlopun. ”Kotikenttäetu tuli siitä, että aika monta tuhatta tuntia on tullut elämästä Kaupissa vietettyä”, Koponen sanoo.

Yrityksen hiihtoporukka on muokkautunut miesten joukkueeksi. Omien kasvattien rinnalle on tullut seurasiirroilla vahvistuksia. Rovaniemellä asuva Elmeri Toivanen edustaa Yritystä toista kauttaan, mutta on ollut Yritykselle tuttu mies paljon pidempään.

”Meillä on pieni, mutta tiivis porukka. Minäkin käyn päivätöissä ja samoin muutkin opiskelevat tai käyvät töissä. Emme ole enää tähtäämässä maajoukkueeseen, mutta hiihdämme niin hyvin kuin pystymme”, Toivanen, 25, sanoo.

Yksi maajoukkuemies seuran riveistä löytyy. Marko Kilp nähtäneen Planican MM-hiihdoissa Viron väreissä. Kilp, 29, on käynyt urallaan kahdet olympialaiset ja neljät MM-kisat. Hän päätyi edustamaan tamperelaisseuraa toisen virolaisen Morten Priksin vanavedessä.

Kilp asuu Nokialla. Hänen edustusoikeutensa aiheutti aikoinaan hieman porua Hiihtoliitossa. ”Jos mies haluaa tänne muuttaa ja täällä kilpailla, niin ei siihen oikein voi väliin tulla”, Jeri Koponen sanoo. ”Silloin oli vähän hassujakin kommentteja, että ihan kuin tänne vyöryisi joku venäläisten hiihtäjien massa kilpailemaan.”

Koposen mukaan seuran satsaukset hiihtomenestykseen eivät ole ainakaan vähentymässä. Viikonloppua parempi menestys alkaa kuitenkin olla jo vaikeaa. Edessä on lähinnä maajoukkuetason menijöitä.

Sunnuntaina voiton vei tämän kauden murheensa selättänyt Ristomatti Hakola. Joni Mäki oli punnertaa lyhyellä loppusuoralla ohi, mutta Hakola venytti nilkkansa juuri ja juuri ensimmäisenä maaliviivan yli.