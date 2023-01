Maaret Pajunoja antoi tärkeitä näyttöjä kipeänä – ”Sanon junnuille ja muillekin, että näin ei saa hiihtää”

Finaaliin yltänyt Amanda Saari sai hyvää oppia. Seuraavaksi hänellä ovat edessä nuorten MM-kisat.

Tampereen Pyrinnön Amanda Saari taisteli tiensä komeasti finaaliin saakka hiihdon SM-kisojen perinteisen sprintissä Kaupissa. Saari eteni välierästä jatkoon aikavertailun kautta. Loppukilpailussa kovat maajoukkuenimet olivat liian vahvoja, ja Saari jäi kuudenneksi.

”Tuntui, että kulku parani veto vedolta, mutta harmittaa, etten saanut itsestäni kaikkea irti finaalissa. Jäi aika paljon voimia”, Saari sanoi.

Karsinnan ja kolmen erähiihdon satsi oli Saarelle uusi tällä tasolla. Hän sanoo tehneensä pieniä taktisia kömmähdyksiä, jotka kuitenkin ovat tärkeitä kehityksen kannalta. ”Tuli jatkoa varten oppia, että ei tarvitse lähteä häntä koipien välissä hiihtämään, vaan voi itsekin lyödä hanttiin.”

Kaupin maastot ovat Saarelle tuttuja, mutta sunnuntainen sprinttirata oli lähes uusi kokemus hänellekin. Rataa ei yleensä pääse hiihtämään samaan suuntaan, jolla sillä mentiin sprinttikisassa. Saari pääsi sitä kokeilemaan testisprintissä pari viikkoa sitten.

Radalla ei ollut jyrkkiä nousuja, joten miesten kilpailussa suurin osa hiihti ilman pitovoiteita. Naisten kisassa ei vastaavaa nähty, vaikka sellaisenkin mahdollisuudella spekuloitiin. ”Ainakaan itselläni ei käynyt mielessä”, Saari naurahti.

Tiukan finaalin vei Johanna Matintalo, joka venytti niukasti mestariksi ennen Katri Lylynperää.

Amanda Saari taisteli tiensä sprinttifinaaliin.

Saari nautti kotiyleisön tuesta. ”Oli ihan kivaa. On ollut aika vaikea viikonloppu ja tosi vaikea aamu. En olisi ikinä uskonut aamulla, että lähtee näin hyvin”, hän sanoi, mutta piti vaikeudet omana tietonaan.

Saari kisasi myös perjantaina pariviestissä, jossa hän sijoittui Fanny Kukonlehdon kanssa kymmenenneksi. Lauantain väliaikalähtökisaan hän ei startannut, vaikka oli ilmoittautunut.

Kovat kisat jatkuvat jo tulevana viikonloppuna, jolloin nuorten MM-kisat alkavat Kanadassa. Saari, 23, kuuluu Suomen 23-vuotiaiden joukkueeseen. Perinteisen sprintti on ohjelmassa jo sunnuntaina.

”Ehkä tämä oli hyvä kenraali sitä varten”, Saari sanoi. ”Voin lähteä hyvillä mielin.”

Johanna Matintalo (vas.) venytti niukasti sprintin mestariksi ennen Katri Lylynperää.

Ikaalisten Urheilijoiden Maaret Pajunoja yritti antaa näyttöjä maajoukkueen valmennukselle. Pajunojan mielessä oli päästä seuraavaan maailmancupin kisaan Les Roussesiin, jossa on ohjelmassa viimeinen perinteisen sprintti ennen MM-kisoja.

Pajunojan haaveet MM-kisapaikasta käytännössä murenivat jo ennen sunnuntain sprinttiä. Hän tuli kipeäksi viikonlopun alla eikä ollut parhaassa iskussa sunnuntain kisassa. Tie tyssäsi välierissä. Pajunoja sanoi, että hän oli yhä kipeänä.

”Sanon junnuille ja muillekin, että näin ei saa hiihtää. Jos olisi ollut pelkästään SM-kisoista kyse, en olisi hiihtänyt”, Pajunoja sanoi ja viittasi olotilaansa ja näyttöpaikkoihin.

Alkuerä kulki vielä hyvin, mutta välierä ei enää niinkään. ”Ei ole ihan normaali olo. Ihan hyvin jaksoin nousun päälle ja yritin työntää kovasti, mutta laskuissa tuli vain jäätyä. Mutkissa olen hyvä, ja niissä sain kiinni ja pääsin ohikin. En tiedä, muuttuiko latu jotenkin. Tuntui, että alkuerässä oli liukas suksi, nyt vähän imaisi kiinni.”

Pajunoja, 32, on ollut aikuisten arvokisoissa aiemmin paikalla, mutta suksitestaajana. Nyt hän on keskittynyt enemmän omaan kilpauraansa, joten myös Planican kisat ovat olleet mielessä. Tällä kaudella on jo tullut uran parhaat tulokset maailmancupissa: kaksi puolivälieräpaikkaa sprintissä.

”Perinteisen sprinttiin on todella vaikea päästä, koska Suomessa on niin kivenkova taso. Kausi on kuitenkin mennyt hyvin, joten totta kai olen taistellut paikasta loppuun asti.”