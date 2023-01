Akaa-Volleysta on kasvanut VaLePan ykköshaastaja – Saku Tuomivaara keräsi kehut Savo Volleyn kaatamisesta

Akaa pehmitti viime kevään SM-finalistin vaivattomasti kotikentällään.

Akaa-Volleylla on meneillään tuttu tilanne viime keväältä: Anton Välimaa (toinen oik.) on sivussa sormivamman takia ja ohjeita saava Saku Tuomivaara passaa.

Vammalan Lentopallon ykköshaastajaksi noussut Akaa-Volley jatkoi hienoja esityksiänsä sunnuntai-iltana.

Olli Kunnarin luotsaama joukkue pehmitti viime kevään SM-finalistin Savo Volleyn kotikentällään lukemin 3–1 (25–21, 25–23, 22–25, 25–17) ja säilytti näköetäisyyden viime vuosien valtiaaseen.

Eroa on vain neljä pistettä. Niinpä ensi lauantaina odottaa todellinen titaanien taisto, kun kärkijoukkueet kohtaavat Akaan upeassa areenassa.

”Edellinen kohtaaminen meni aika puhtaasti VaLePalle. Emme saaneet syötöllä VaLePan vastaanottoa yhtään rikki. Juoksimme perässä koko ajan. Nyt pääsemme kokeilemaan kotikentällä. Yritetään hyödyntää se etu”, Kunnari pohjusti.

Samalla haetaan asetelmia seuraavan viikonlopun cup-huipennukseen. VaLePan luotsi Janne Kangaskokko ehti povata jo sastamalalaisten ja Akaan välistä finaalia.

”Kyllä mekin haluamme pelata sunnuntaina, mutta ei mennä niin pitkälle. Hurrikaani on esittänyt hyviä otteita – ja saa vielä pääiskijänsä Kristers Dardzānsin suurella todennäköisyydellä mukaan. Kun toisessa laidassa on Aleksi Muukkonen, meillä on tekemistä”, Kunnari painotti.

Niin – Akaa on rakentanut uudesta areenastaan hankalan paikan vierailijoille. Kotipelien saldo on nyt 10–1. Toistaiseksi Akaa on hävinnyt liigapelin vain Hurrikaanille – ja sekin tapahtui jo lokakuussa.

”Hyvä kotiyleisö tuo tietenkin ison edun. Pelillisesti merkittävin tekijä on syöttöpeli. Kaikki syöttävät kotisalissa hiukan paremmin kuin muualla.”

Akaa on pelannut vahvasti jo pidemmän aikaa. Joulukuussa alkanut voittoputki venyi kuuden ottelun mittaiseksi, kunnes Perungan Pojat katkaisi tämän viime tiistaina kotikentällään.

”Sekään ei ollut meiltä mikään ohi-peli. Pelasimme ihan ok, mutta se ei riittänyt. PerPo ansaitsi voittonsa”, Kunnari summasi.

Akaan luotsi jakoi sunnuntain pelistä suurimmat kiitokset kakkospassari Saku Tuomivaaralle.

”Saku pelasi hienon pelin – ehdottomasti kauden parhaansa. Kun saamme vielä Antonin riveihin, meillä on pitkästä aikaa täysi rosteri”, Kunnari viittasi Anton Välimaahan.

Akaan ykköspassari on toipunut sormivammastaan lupaavasti. Tällä tietoa paluuseen ei mene enää pitkään. Viime keväänä Välimaa menetti koko liigahuipennuksen puolivälierissä murtuneen sormen takia. Näin noviisi Tuomivaara tahditti Akaan upeasti pronssille.

Kokeneesta amerikkalaislaiturista Greg Pettystä on kasvanut Akaan tukipilari. Petty pitää joukkuetta pystyssä heikoillakin hetkillä. Hän oli kentän ykköshahmo myös Savoa vastaan.

”Petty on todella taitava isojen pallojen päättäjä. Hän hyökkää hienosti pisteitä torjujien käsien kautta. Myös vastaanotto ja syöttö ovat hyvällä tasolla. Eikä höntyile turhaan kentällä. Iso pelaaja meille”, Kunnari kehui.