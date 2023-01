Tähdet ylistivät SM-hiihtojen tunnelmaa: ”Ihan kuin kansainvälisissä kisoissa” – Tampereella saatetaan hiihtää pian Suomen cupia

Pasi Rajala olisi mielellään ottanut Iivo Niskasen, Kerttu Niskasen ja Perttu Hyvärisen SM-kisoihin, mutta hän kunnioittaa huippuhiihtäjien poisjäämispäätöstä. Kolmikon päätavoite tällä kaudella on Planican MM-kisat. ”Me kaikki haluamme nähdä, että he ovat siellä parhaassa tikissä. He tietävät, mitä tekevät sen eteen.”