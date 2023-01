Classic eteni paikallisvälierästä Suomen cupin finaaliin – Nokian KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen pettyi pahasti: ”On jaettu sisupuukkoja viime vuosina, mutta se ei riitä”

Classicin päävalmentaja Juha Kivilehto vaatii omiltaan parempaa esitystä sunnuntaina finaalissa.

Aamulehti

Classic raivasi tiensä miesten salibandyn Suomen cupin finaaliin, kun paikallisvastustaja Nokian KrP kaatui maalirikkaassa välierässä lukemin 7–6 (3–4, 2–1, 2–1).

Ottelu pelattiin 546 katsojan edessä Loimua Areenalla, Hämeenlinnassa.

Pelin jälkeen puhelimeen vastasivat luonnollisesti kaksi hyvin erilaisessa mielentilassa ollutta päävalmentajaa. Classicin päävalmentaja Juha Kivilehto iloitsi finaalipaikasta, mutta antoi tunnustusta myös laadukkaalle vastustajalle.

”Olimme juuri maalin verran parempia. Tämä oli erittäin tasainen kahden hienon joukkueen peli. Vääntö oli niin tasaista kuin osasi odottaakin. Tänään olimme onneksi maalin verran parempia”, Kivilehto sanoi

Sisupuukot eivät riitä

Nokian KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen oli puolestaan mielimurteissaan. Niukka tappio ja finaalipaikan menetys söivät koko joukkuetta syvältä.

”Ei tässä oikein osaa vielä analysoida, sen verran iso harmitus on ollut päällä. Nokian KrP:lle on jaettu sisupuukkoja viime vuosina, mutta se ei riitä, eikä saa riittää”, Kainulainen harmitteli.

”Sinänsä olimme taas ihan ok ja pelasimme hyvin. Kuuluisa hyvä data oli meidän puolellamme pois lukien maalit. Se ei vain riitä”

Pelin tehopelaajat olivat kaksi maalia mieheen iskeneet Classicin Ville Lastikka ja Eemeli Salin sekä maalin tehnyt ja yhden syöttänyt Classicin Janne Lamminen. Classicin päävalmentaja Kivilehto ei kuitenkaan halunnut nostaa yksittäisiä pelaajia jalustalle.

”Oli siellä varmasti monta pelaajaa, ketkä onnistuivat. Ei silti välttämättä kannata nostaa ketään sen enempää jalustalle. Tämä oli joukkueen voitto”, Kivilehto tuumasi.

Kainulainen puolestaan jakoi kehuja vastustajan ykkösvitjalle Salin, Eetu Sikkinen ja Sami Johansson, pakkeina Lamminen Nico Salo. Nokian KrP:n päävalmentaja oli ylpeä myös omiensa sitkeydestä, vaikka takana oli haastava viikko.

”Meillä oli äijiä, jotka eivät olleet pelanneet pitkään aikaan. Porukkaa oli ollut viikolla kipeänä ja pitkistä loukkaantumista kärsineitä ukkoja parsittiin kehiin. Se ei ollut optimaalista valmistautumista. Lähtökohtiin nähden nostan hattua pojille, asenne oli kohdallaan”, Kainulainen sanoi.

Classicilla parannettavaa

Jäähyt olivat kostautua Classicille, sillä Nokian KrP teki kuudesta maalistaan puolet ylivoimalla.

Kivilehto nostikin sunnuntaiseen finaaliin Oulun Luistinseuraa vastaan puolustuspelillisiä kehityskohteita.

”Tärkeintä on, ettemme päästä kuutta maalia omiin”, Kivlehto sanoi.

Finaalipaikkaa itsessään hän piti isona asiana joukkueelle ja koko seuralle.

”Se on yksi kautemme tavoitteista pärjätä cupissa. Nyt tie on raivattu finaaliin. Sunnuntaina on mahdollisuus voittaa Suomen cup, ja se on meille tärkeä asia”, Kivilehto kertoi.

Nokian KrP:lle välierätappio oli puolestaan ankara pettymys. Kauden isona tavoitteena oli voittaa ensimmäinen cup-mestaruus Nokialle ja päästä sitä kautta ensi kaudeksi mukaan Champions cupiin.

”Täytyy ottaa sitten toinen vähän isompi pokaali ja hankkia sitä kautta lippu ensi kaudeksi europeleihin toista reittiä pitkin”, Kainulainen sanoi ja viittasi miesten salibandyliigaan, jossa Nokian KrP on tällä hetkellä neljäntenä pisteen päässä Classicista.