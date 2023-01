Päävalmentaja myönsi Tampereella: 19-vuotias Niko Anttola on mukana MM-spekulaatioissa

Niko Anttolasta tuli pitkään aikaan ensimmäinen juniori-ikäinen SM-mitalisti miesten normaalimatkoilla

Muutaman viikon päästä 20 vuotta täyttävä Niko Anttola on hankkiutunut tilanteeseen, jollaista suomalaisessa hiihdossa ei ole nähty pitkään aikaan.

Kun puhutaan miesten normaalimatkoista, Anttola on tiettävästi vuosikymmeniin ensimmäinen alle 20-vuotias hiihtäjä, joka on saavuttanut yleisen sarjan henkilökohtaisen SM-mitalin ja on mukana arvokisajoukkuetta koskevissa spekulaatioissa.

”Niko on varmasti osittain jo nyt MM-spekulaatioissa mukana, mutta pitää varmaan keskustella hänen kanssaan ja miettiä sitä suunnitelmaa”, päävalmentaja Teemu Pasanen sanoi lauantaina Tampereen SM-hiihdoissa.

Anttola oli hieman aiemmin saavuttanut 15 kilometrillä (v) SM-pronssia. Eroa uransa ensimmäisen mestaruuden saavuttaneeseen Remi Lindholmiin kertyi 33 sekuntia ja hopealle sijoittuneeseen kahden edellisen talven sprinttiviestin olympiamitalistiin Joni Mäkeen 13 sekuntia.

Hieman myöhemmin Pasanen täsmensi, että Anttola ei noussut MM-valintaspekulaatioon SM-mitalin ansiosta.

”Hän on ollut siinä mukana kauden alusta lähtien ja hiihti hyvin jo Rukan maailmancupissa”, Pasanen sanoi.

Kova arvio mahdollisuuksista

Anttola oli valittu joulun alla hiihtämään ensimmäisen kerran ulkomaisessa maailmancupin osakilpailussa Sveitsin Davosissa, mutta se reissu jäi väliin influenssan takia.

Pasanen esitti kovan arvion Anttolan mahdollisuuksista.

”Jos Niko olisi päässyt hiihtämään Davosissa, veikkaan, että hän olisi ollut samoilla haminoilla Arsi Ruuskasen (kahdeksas) ja Remi Lindholmin (11:s) kanssa. Hän on todella kovassa kunnossa”, Pasanen sanoi.

Päävalmentaja allekirjoitti näkemyksen, että Anttola on jo useamman kerran tällä kaudella osoittanut kuuluvansa normaalimatkoilla kuuden parhaan suomalaisen joukkoon, mistä lauantain mitali oli yksi esimerkki.

Toki mitalin saavuttamista helpotti se, että Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen eivät olleet mukana.

Kirkas päätavoite

Maanantaina Anttola matkustaa Kanadan Whistleriin nuorten MM-kisoihin, jotka kilpaillaan vuoden 2010 olympialaduilla.

Nuorten MM-kisat ovat olleet Anttolalle kirkas päätavoite tällä kaudella.

Aikataulullisesti olisi aivan mahdollista, että hänet valittaisiin myös Planican MM-joukkueeseen. Nuorten ja yleisen sarjan MM-kisojen väliin jää yli kaksi viikkoa.

”Vaikea sanoa. Nyt lähden sinne nuorten kisoihin, ja kyllä se kansainvälisiä näyttöjä huutaisi, jos Planicaan haluaisi. En usko, että se olisi realistista”, Anttola sanoi tuoreena SM-mitalistina.

Pasasen mukaan Planican MM-joukkue rakennetaan niin, että jokaiselle valitulle urheilijalle tulee vähintään yksi kilpailu.

Anttolalle realistisimmat matkat olisivat 15 kilometriä (v) väliaikalähdöllä ja 30 kilometrin yhdistelmäkilpailu. Näille matkoille on tunkua, ja paikkoja on vain neljä.

Krista Pärmäkoski valittiin 18-vuotiaana vuonna 2009 ensimmäisiin MM-kisoihinsa aivan vastaavasta tilanteesta, jossa Anttola on nyt.

Pärmäkoski oli nuorten MM-mitalisti ja vielä vailla sen kummempaa menestystä maailmancupissa. Liberecin MM-kisoissa Pärmäkoski (silloin Lähteenmäki) pääsi hiihtämään yhden kilpailun. Hän sijoittui Aino-Kaisa Saarisen voittamalla kympillä (p) 37:nneksi.

Kovat odotukset

Viime talvena Anttola saavutti Norjassa nuorten MM-kisoissa hopeaa 10 kilometrin (p) väliaikalähdössä.

Tällä kertaa kymppi hiihdetään vapaalla ja 20 kilometrin yhteislähtö perinteisellä.

”Varmasti tulee kovatasoiset kisat. Toivottavasti pysyn seuraavan viikon terveenä, ja kamat tulevat perille. Siellä pitää kropan ja huollon olla vireessä, että kulkee”, Anttola sanoi.

Pasasen mielestä Anttola tekee nuorten MM-ladulla ”varmasti” kovaa tulosta, jos hän jatkaa samaan malliin.

Anttola osasi odottaa itseltään kärkipään SM-sijoitusta.

”En hirveästi mitalia ajatellut, mutta oli ihan suht kovat odotukset. Nyt tuntui, että kunto on nousussa. Harjoituksissa on ollut vähän vaihtelevaa virettä.”