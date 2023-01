Riitta-Liisa Roponen, 44, häikäisi ja nautti Tampereella: ”Vanhanaikainen rata, niin kuin itsekin”

Riitta-Liisa Roponen hiihti vanhoilla pohjillaan neljänneksi. Roposen seuraavat tavoitteet ovat Simon parisprintin lääninmestaruuskisoissa.

Aamulehti

Riitta-Liisa Roponen oli kenties naisten kymmenen kilometrin vapaan väliaikalähtökilpailun iloisin nainen maalissa, vaikka hiihtäjä ”jäikin” neljänneksi Kaupin SM-kisoissa. Roponen, 44, osoitti jälleen, että ikä on vain numero.

”Hiton hyvä!” Roponen tuuletti suoritustaan. ”Oli ihan mahtavaa hiihtää. Ladulla oli uskomaton tunnelma. Ei ollut yhtään pätkää ilman kannustajia.”

Roponen sanoi, että hänellä oli kisaan oma salainen tavoitteensa, joka myös toteutui. Tavoite pysyi salassa myös kisan jälkeen, mutta sijoitukseen se ei kuulemma liittynyt.

Roponen teki paluun Tampereelle. Hän oli mukana myös vuoden 2006 SM-kisoissa, silloin sukunimellä Lassila. ”Tykkäsin radasta. Se oli vanhanaikainen latu eikä ollut koko ajan tämmöistä”, Roponen sanoi ja teki kädellään aaltoliikettä. ”Oli pitkää työpätkää. Oli aivan ihanaa hiihtää. Vanhanaikainen rata, niin kuin itsekin”, hän naurahti.

Entinen maajoukkuehuippu ei enää SM-kisoihin kuntoaan valmistele. Hän sanoo urheilevansa 12–15 tuntia viikossa, mistä hiihtoa on vain osa. ”Mutta jos lähden kisoihin, haluan tehdä suorituksen mahdollisimman hyvin.”

Kun moni Kaupissakin hiihtänyt kääntää katseensa nyt Planicaan ja MM-kisoihin, Roposen tavoitteet ovat Simon parisprintin lääninmestaruuskisoissa, joihin hän osallistuu tyttärensä Idan kanssa.

”Käyn treenaamassa, mutta päivät eivät rytmity sen mukaan. Nyt teen muitakin asioita, joista nautin. Mutta nautin myös hiihtämisestä, joten miksi en kävisi hiihtämässä, kun se on mahdollista.”

Konkari hävisi mestaruuden ylivoimaisesti vieneelle Ikaalisten Krista Pärmäkoskelle minuutin. ”Kristan ero kakkoseen oli selvä ja niin pitääkin olla. Krista on maailmanluokan hiihtäjä. Hän on kovassa kunnossa. Tuolla radalla tuo ero on varmaan aika maksimi, se oli huomattava ero. Luotan Kristaan täysin MM-kisoissa”, Roponen sanoi Pärmäkosken 36 sekunnin voittomarginaalista.