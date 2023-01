Kalle Rovanperä päätti päivän erikoiskoevoittoon Monte Carlossa: ”Auto tuntui paremmalta kuin aamulla”

Kalle Rovanperä jäi päivän viimeisellä ja rallin kahdeksannella erikoiskokeella Thierry Neuvillea 1,3 sekuntia ja Sebastien Ogieria 3,1 sekuntia.

Toyotan Kalle Rovanperä lähtee lauantaihin toiselta sijalta rallin MM-kauden avaavassa Monte Carlon rallissa. Tallitoveri Sebastien Ogier on 36 sekuntia edellä ja Hyundain Thierry Neuville 1,9 sekuntia jäljessä suomalaisnuorukaista.

Hallitsevana maailmanmestarina kauteen lähtevä Rovanperä otti kauden ensimmäisen erikoiskoevoittonsa. Hän jätti päivän viimeisellä ja rallin kahdeksannella erikoiskokeella Neuvillea 1,3 sekuntia ja Ogieria 3,1 sekuntia.

”Yritin vain ajaa puhtaan erikoiskokeen. Auto tuntui paremmalta kuin aamulla”, Rovanperä tiivisti MM-sarjan erikoiskoevoittonsa sivuston liveseurannassa.

”Hyvä erikoiskoe jälleen, mutta selvää on, että emme pääse samoille ajoille (Toyotan kanssa), en tiedä miksi. Yritän kovasti, ja meillä on nyt samantyyppiset rengasvalinnat. Meidän pitäisi olla korkeammalla, mutta emme ole”, mietti puolestaan Neuville.

Ogier on ajanut pohjat rallin kahdeksasta erikoiskokeesta kuudessa.

”Olen hyvin tyytyväinen. Tällä erikoiskokeella rengasrikkojen riski oli kova, joten otin vähän iisimmin. Olen vain iloinen, että sain tuotua auton maaliin tänään”, huikean uran jo kahdeksatta Monte-voittoa hamuava Ogier sanoi liveseurannassa.

M-Sport Fordin Ott Tänak ajaa neljäntenä, eroa hänellä Rovanperään on noin 18 sekuntia. Viidentenä on Toyotan Elfyn Evans ja kuudentena Hyundain Dani Sordo.

Hyundain Esapekka Lappi on kahdeksantena. Eroa kärkimies Ogieriin on lähes kaksi minuuttia ja seitsemäntenä olevaan Toyotan Takamoto Katsutaan melkein 25 sekuntia.

”On ollut hyvin haastavaa todella tajuta, mitä pitäisi tehdä toisin, jotta ajat olisivat parempia. No, tämä erikoiskoe näyttäisi olevan minulle parempi, mutta kaikilla muilla pätkillä häviämme yhä enemmän. Yötauon aikana on mietittävä, mitä voimme tehdä. Huomenna on uusi päivä”, Lappi sanoi vaikeasta perjantaistaan.

Ralli jatkuu huomenna kuudella erikoiskokeella, joista ensimmäinen alkaa kello 9,24 Suomen aikaa.