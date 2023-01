Classicin finaalipaikka jäi haaveeksi Suomen cupissa, kun TPS oli tyly vieras – Päävalmentaja manasi tehottomuutta: ”Yhdellä maalilla pelejä ei usein voiteta”

Classicin tavoite naisten salibandyn Suomen cupin finaalipaikasta mureni, kun TPS haki selvänumeroisen voiton.

Aamulehti

Classicin taival naisten salibandyn Suomen cupissa päättyi katkeraan pettymykseen, kun TPS oli välierässä parempi lukemin 5–1 (0–1,1–0, 4–0).

Ottelu pelattiin 272 katsojan edessä Loimua Areenalla, Hämeenlinnassa.

Classic johti avauserän jälkeen Alisa Pölläsen maalilla ja oli toisenkin erän jälkeen vielä tasatilanteessa, mutta väkivahva TPS käytti maalipaikkansa tylysti hyväkseen. Classicin päävalmentaja Jarkko Rinne myönsi pelin jälkeen, että finaalipaikan menetys oli iso pettymys joukkueelle.

”Kyllä tämä oli pettymys. Uskoimme, että meillä on hyvä mahdollisuus voittaa. Tämä oli ensimmäinen peli, jossa joukkuetta punnittiin ja oli jotain saavutettavaa. Sikäli osasi odottaa uudenlaista tilannetta”, Rinne sanoi.

”TPS:llä on kokemusta Mestareiden cupista ja muualta. He ovat siinä vähän edellä.”

Tehottomuus kostautui

Rinteen mukaan avauserän tehottomuus kostautui Classicille pelissä, joka pysyi pitkään tasaisena. Toisessa erässä Classicin pelaamisessa näkyi puolestaan hieman jännitystä ja hermostumisen merkkejä.

”Olisimme voineet olla vähän ahnaampia hyödyntämään maalipaikkamme. Toisessa erässä jäimme pikkaisen omaan päähän turhaan paineen alle. Olisi pitänyt päästä kääntämään hanakammin toiseen suuntaan”, Rinne tuumasi.

Classic lähti kuitenkin tasatilanteessa kelpo asemista kolmanteen erään. Mahdollisuus voittoon säilyi vahvana, mutta mureni päätöserässä.

”TPS toki pelasi hyvin ja loi maalipaikkoja. He pistivät paikoistaan sisään, emmekä päässeet mukaan. Maaleja tarvitsisimme. Yhdellä maalilla pelejä ei usein voiteta”, Rinne kertoi.

Vahva vastustaja

Vastustaja oli kovin mahdollinen kotimaasta. TPS on naisten salibandyliigassa sarjakärjessä ilman tappioita, ja cupissakin irtosi nyt finaalipaikka.

Rinteen mukaan kokemus kovista peleistä näkyi myös erona Classicin ja TPS:n välillä.

”TPS:llä on kokemusta kovista peleistä. He tietävät, että kauden aikana on useita isoja pelejä ja joukkue on kasattu niitä varten. Siellä on hyvin pysyvyyttä joukkueessa, pelissä paljon sovittuja asioita ja viisikot ehjinä”, päävalmentaja summasi.

”Me olemme siltä osin vielä pikkaisen alkutaipaleella. On vielä tekemistä, mutta näkymät ovat ihan hyvät.”