Mestiksen kohutuin kiekkoilija ilmestyi Hakametsän jäälle – Teemu Selänteen poikaa seurataan eri tavalla kuin muita: ”Potentiaalia löytyy paljonkin”

Eetu Selänteestä ei ollut Heinolan Peliittojen pelastajaksi perjantai-illan Mestis-ottelussa. Koovee voitti 2–0.

Mestiksen kohutuin kiekkoilija Eetu Selänne, 25, liukui perjantai-iltana ensimmäisen kerran Hakametsän jäälle.

Kaikkien aikojen suomalaistykin Teemu Selänteen poika ilmestyi lokakuun lopussa puskista Heinolaan ja Peliittojen Mestis-joukkueen vahvuuteen.

Tämä herätti suurta hämmästystä, sillä hyökkääjä nautiskeli kolme edelliskautta USA:n yliopistosarjan kolmannella tasolla (NCAA III).

”Sain kuulla tutulta yhteyshenkilöltä, että Eetu halusi tulla Suomeen kokeilemaan. Sen jälkeen juttelin kerran Teemun kanssa. Ei mennyt kuin viisi päivää, kun Eetu tuli jo hallille. Hän oli erittäin innokas”, Peliittojen urheilujohtaja ja päävalmentaja Hannes Hyvönen selvitti jymysiirtoa.

Peliittojen valmentajalla Hannes Hyvösellä on paljon hienoja muistoja Hakametsästä, mutta perjantai-iltana edes toppatakki ei lämmittänyt kunnolla.

Nyt takana on 25 Mestis-ottelua. Pääosin Peliittojen kolmosketjussa pelannut yllätyshankinta on takonut 5+4=9 tehopistettä.

Selänteeltä nähtiin muutama väläytys myös Hakametsässä, mutta hän katosi kuvasta pirteän startin jälkeen.

”Hyvä pelaaja Mestis-tasolle. Hänestä on ollut meille selkeästi hyötyä. Hallitsee pienessä tilassa pelaamisen, kamppailee vahvasti ja laukoo terävästi. Juniorivuosina on jäänyt joitakin aukkoja, kun hän on viettänyt sen ajan Kaliforniassa”, Hyvönen summasi.

Syksyn tapahtumat todistavat kovan poltteen kiekkoiluun. Eetu haki paikkaa NHL:n farmin farmista, mutta ECHL-joukkue Wheeling Nailersin johto sanoi kiitos ei.

”Ihan huikea kaveri. Hän tuli mukaan kovalla asenteella ja halusi oppia nopeasti talon tavoille. Potentiaalia löytyy paljonkin”, Hyvönen kehui.

Kaliforniassa kasvanutta Eetua testattiin kylmiltään Suomen 18-vuotiaiden maajoukkueessa kaudella 2014–15.

Normaalisti junioriturnauksia seuraavat lähinnä scoutit ja vanhemmat, mutta tällä kertaa Tšekissä nähtiin melkoinen mediasirkus. Tulokas osoittautui yritteliääksi joukkuepelaajaksi, mutta hän ei ollut Leijona-tasoa.

Kun pelaajan selässä lukee nimi Selänne, häneen suhtaudutaan luonnostaan eri tavalla kuin korhosiin, virtasiin ja mäkisiin.

”Eetu tiedostaa asian ja osaa suhtautua siihen oikealla tavalla. Ilman turhia paineita.”

Eetu on Selänteen kolmesta veljeksestä keskimmäinen.

Ratkaisu. Koovee juhlii Santeri Airolan täräyttämää voitto-osumaa. Sitä piti odottaa reilut 58 minuuttia.

Isoveli Eemilin, 26, lyhyt kiekkoura päättyi jo keväällä 2016 hänen pelattuaan vuoden Western States Hockey Leaguessa. Joukkueena oli Ontario Avalanche.

Pikkuveli Leevi, 22, kiekkoilee edelleen omaksi ilokseen samassa Curry Collegen joukkueessa kuin Eetu aiemmin. Leevi piipahti Jokerien 18-vuotiaiden joukkueessa kaudella 2018–19 ja kokosi kymmeneen otteluun pisteet 1+6=7.

Hakametsään saapuminen toi luonnostaan hymynkareen Hyvösen huulille. Takavuosien maalitykki muistaa ikuisesti superkauden 2004–05.

Hyvönen saapui silloin Ilveksen avuksi ajauduttuaan sivuraiteille ruotsalaisessa Färjestadissa.

Loppu on Ilves-historiaa. Moni pitää ketjua Hyvönen–Patrik Stefan–Steve Kariya seurahistorian parhaana kautta aikojen. Vahvistusta voi hakea seuraavista saldoista: Kariya 24+35=59, Hyvönen 27+18=45 ja Stefan 13+28=41.

”Se oli huikea pätkä. Ei tarvinnut muuta kuin pitää lapa jäässä, niin Stefan ja Kariya hoitivat kiekon sinne. Oli maukasta pommittaa, kun melkein kaikki vedot menivät maaliin. Ne hetket tulevat edelleen välillä mieleen”, Hyvönen muisteli.

Tšekkisentteri Stefan oli supertrion aivot.

”Siinä oli tietokone jäällä. Pääkoppa toimi jäätävästi. Harmi, kun hänen uransa päättyi loukkaantumiseen”, Hyvönen tuumi.