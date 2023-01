KalPan maali oli kuin noiduttu koko illan – Ilvekseltä puuttui viimeistelyssä vaadittava tylyys: ”Ei lohduta tippaakaan”

Kovaa pelannut kuopiolaisjoukkue haki Nokia-areenasta 1–0-voiton.

Aamulehti

Ilveksen hyökkääjien sormi meni suuhun KalPan veskarina debytoineen Eetu Randelinin ja antaumuksella tulokasta auttaneiden kenttäpelaajien edessä.

Tamperelaiset pommittivat 32 kertaa Randelinin suojuksiin ja ties kuinka monta kertaa muiden kuopiolaisten varusteisiin.

Maali oli kuin noiduttu loppuun asti. Näin flunssa-aallon rassaama KalPa haki Nokia-areenasta arvokkaan 1–0-voiton.

”Nyt sattui sellainen ilta, ettei kiekko mennyt sisään mistään. Pitää antaa propsit kaverin veskarille, mutta voimme syyttää myös itseämme. Emme olleet tarpeeksi tylyjä maalipaikoissa”, energisesti pelannut Ilves-laituri Jani Nyman harmitteli.

Randelin hankkittiin KalPaan hiljattain hätävuksi, kun tšekkivahti Matěj Machovský lähti kotiinsa ja rikkoi samalla sopimuksensa. IPK:n Mestis-joukkueessa kautensa aloittanut veskari osoittautui kultakimpaleeksi KalPa-debyytissään.

Nyman oli ilvesläisistä lähimpänä onnistumista. Hän hukkasi heti avauserässä läpiajon ja myöhemmin avopaikan maalin edestä. Kerran ohjaus kilahti tolppaan, mutta kimposi siitä ulos.

”Ei lohduta tippaakaan, kun ei tullut tulosta”, Nyman kuittasi.

Tuimaa vääntöä. Matias Mäntykivi hyökkäsi Kai Kantolan kimppuun polvitaklauksen jälkeen.

KalPa järjesti Ilvekselle kenties kauden kovimman miehuustestin. Kuopiolaiset käyttivät hauisten ohella myös mailaa armottomasti siivotessaan maalinedustaa.

”Ei hätkäyttänyt. Kova peli kuuluu jääkiekkoon – ja KalPa oli siinä nyt askeleen edellä.”

Toki se olisi voinut kostautuakin. Kai Kantola lensi päätöserän puolivälissä suihkuun törmättyään Ilveksen kokoonpanoon palanneeseen Tommi Tikkaan. Tämä todettiin polvitaklaukseksi.

Nyman pelasi vasta kolmannen ottelunsa nuorten MM-kisamatkan jälkeen. Se toi hänelle reilun kuukauden tauon liigapeleihin. Siihen nähden seitsemän maalia on kova saldo tulokashyökkääjälle.

”Ei määrään voi olla tyytyväinen. Harjoittelen siihen malliin, että pystyisin tekemään maaleja joka ilta”, Nyman heitti.

Nuorten MM-turnaus päättyi karulla tavalla. Ruotsi nousi puolivälierissä takaa rinnalle ja ratkaisi voiton reilu minuutti ennen loppua Victor Stjernborgin alivoimaosumalla.

”Vaikka pitkän matkan aikana tutustui hienoihin ihmisiin ja koki monia hienoja hetkiä, päällimmäisenä tulee edelleen mieleen menetetty mahdollisuus. Se jurppii”, Nyman summasi.

Ilveksellä oli ottelussa runsaasti hyviä tekopaikkoja.

Ilveksen peli yski vielä tapanina Turussa, mutta sen jälkeen tamperelaisjoukkue napsi vähintään pisteen seitsemästä peräkkäisestä ottelusta. Hieno putki päättyi torstai-iltana.

Ilves on päästänyt näissä peleissä vain yhdeksän pelitilanneosumaa.

Tänä aikana puolustuspelin hiomiseen on käytetty harjoituksissa paljon aikaa ja energiaa. Kysymys kuuluukin, pitäisikö nyt panostaa viimeistelyn terävöittämiseen.

”Ei tässä mitään hätää ole. Meillä on paljon taitavia jätkiä, jotka osaavat maalinteon. Nyt vaan sattui tämmöinen ilta”, Nyman jarrutteli.

Joka tapauksessa useampi Ilves-hyökkääjä etsii edelleen tehojansa.

Tuloksentekoyksikköön hankitun Eetu Tuulolan ainoa osuma on reilun neljän kuukauden takaa. Ykkössentteri Balázs Sebök on onnistunut viimeistelyssä vain kaksi kertaa. Kolme maalia iskeneen Eetu Päkkilän läpimurtoa odotellaan edelleen. Sama pätee Santeri Virtaseen. Hänen tapauksessaan pitää olla onnellinen, kun piinaava koronakierre on vihdoin ohi.