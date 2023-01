Olli Kunnari jatkaa Akaa-Volleyn päävalmentajana

Aamulehti

Olli Kunnari jatkaa miesten lentopalloliigassa toisena olevan Akaa-Volleyn peräsimessä kaksivuotisella jatkosopimuksella, joka ulottuu kevääseen 2025 asti. Kunnari, 40, on aloittanut valmentajanuransa lupaavasti Akaassa maineikkaan pelaajauransa jälkeen.

"Viime keväänä saavutimme Ollin johdolla SM-pronssia. Nyt olemme sarjataulukon kakkosena ja matkalla helmikuun alun Suomen cupin lopputurnaukseen. Ilman muuta meitä kiinnosti pitää Olli riveissä”, perusteli Akaa-Volleyn puheenjohtaja Torsti Mahlanen seuran tiedotteessa.

Sastamalassa asuva Kunnari suoritti ammattivalmentajatutkinnon vuonna 2021. Yleispelaajana häärinyt Kunnari voitti pelaajana Kreikan mestaruuden, Ranskan cupin ja kuusi Suomen mestaruutta, joista viisi kappaletta VaLePassa. Vuoden lentopalloilijaksi Kunnari valittiin neljästi.

"Valmentajan ammatissa on sama viehätys kuin urheilijankin; koskaan et ole valmis, vaan aina on parannettavaa", Kunnari luonnehti.

Akaa-Volleyn kausi jatkuu ensi sunnuntaina kotiottelulla Savo Volleyta vastaan.