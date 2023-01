Rallin MM-kausi käynnistyy torstaina Monte Carlossa –Rovanperä puolustaa mestaruutta, Hyundaille siirtynyt Lappi pyrkii haastamaan

Rallin MM-sarjan kuskimarkkinoilla kävi kuhina viime kauden jälkeen, kun Ott Tänak siirtyi Hyundailta M-Sport Fordin talliin. Esapekka Lappi puolestaan loikkasi Toyotalta Hyundaille korvaamaan Tänakia.

Toyota-kuski Kalle Rovanperä lähtee puolustavana maailmanmestarina torstai-iltana Monte Carlon MM-rallilla käynnistyvään kauteen. Viime vuonna Rovanperä suorastaan dominoi MM-sarjaa, mutta täksi vuodeksi nuori suomalaiskuljettaja povaa kovempaa haastetta.

”Tiedossa on, että mestaruuden uusiminen on vaikeampaa. Varmasti kilpailu kiristyy entisestään. Meidän on nostettava omaa tasoamme ja tehtävä töitä kovempaa kuin koskaan ennen”, Rovanperä ruoti uuden kauden kynnyksellä.

”Olisi tärkeää ajaa jälleen ehjä kausi ja saada hyvä aloitus vuodelle. Tietenkään mikään muu kuin mestaruus ei voi olla tavoitteena.”

Monte Carlon erikoiskokeilla on tunnetusti lunta ja jäätä, mikä tekee asvaltista äärimmäisen liukkaan. Klassikkokisa on erittäin hankala, mutta myös palkitseva kauden avaus.

”Tämä kisa on aina vaikea, ja se vähän tuo hermostuneisuutta. Lähden kuitenkin kisaan paremmalla itseluottamuksella kuin viime vuonna, jolloin kaikki oli uutta auton kanssa”, Rovanperä summaa.

Pystyykö Lappi haastamaan?

Rallin MM-sarjan kuskimarkkinoilla kävi kuhina viime kauden jälkeen, kun Ott Tänak siirtyi Hyundailta M-Sport Fordin talliin. Esapekka Lappi puolestaan loikkasi Toyotalta Hyundaille korvaamaan Tänakia.

Lappi pääsee ajamaan kaudella 2023 täyden MM-ohjelman, mikä mahdollistaa miehelle jopa maailmanmestaruudesta kamppailun.

”Tässä vaiheessa kautta kaikki ovat tasapisteissä, joten mestaruus on teoriassa mahdollinen. Kyllä siitä ajaminen houkuttaa, sillä se on aina ollut jonkinlainen tavoite ja haave”, Lappi naulaa.

”Pitää kuitenkin olla myös realisti. Mestaruutta varten on saatava paljon onnistumisia ja myös onnea tarvitaan.”

Vaikka moni asiantuntija ei nosta Lappia mestarisuosikkien joukkoon, uskoo maanmies Rovanperä pieksämäkeläisen kykyihin.

”Esapekka ajoi jo viime vuonna tosi hyvin. Jos Hyundain auto sopii hänelle, niin varmasti hän on koko kauden mestaruustaistossa mukana. Sitä en epäile hetkeäkään”, Rovanperä sanoo.

Voitto Uuden-Seelannin MM-rallissa lokakuun alussa varmisti Rovanperän maailmanmestaruuden.

Mestariehdokkaita kaikista talleista

Tänakin vaihdettua Fordin rattiin löytyy mestarisuosikkeja joka tiimistä. Hyundailla ykköshevonen tulevalla sesongilla on Thierry Neuville, jota Lappi pyrkii haastamaan. Yksityistiimi M-Sport Fordin kompastuskivenä on tehdastalleja rajallisempi budjetti.

”On mielenkiintoista nähdä, mihin vauhtiin Tänak Fordilla pääsee. Jo viime vuonna tiimi kuitenkin osoitti vauhtia. Varmasti luvassa on tasainen kausi”, Rovanperä sanoo.

Hyundai nousi viime vuonna jo Toyotan rinnalle. Vaikka Lapin alla on uusi auto, on mies luottavainen korealaisvalmistajan kilpurin suorituskyvyn suhteen.

”Tuntuu, että olemme edellä tilannetta, jossa uskoin meidän olevan tässä vaiheessa. Toki ottaa varmasti aikaa, että ymmärrän autoa kunnolla. Täysi kausi tarkoittaa, että myös kokonaiskuvaa on ajateltava”, Lappi virkkoo.

”En välttämättä ole vauhdissa heti avauspätkällä, mutta uskon, että vauhtini nousee viikonlopun aikana. Toivottavasti saamme hyvän tuloksen ajettua.”

Suomalaiskuskeista Monte Carlossa ajaa myös Sami Pajari, joka kilpailee tällä kaudella WRC2-luokassa Skodan kalustolla, mutta ei aja luokan pisteistä vielä kauden avauskisassa.