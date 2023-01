Jokerit palaa kotimaan sarjoihin – Helsinkiläisjoukkueen mestishakemus lähetettiin tiistaina

Sarjapaikkahakemus menee Jääkiekkoliiton liittohallituksen ensi viikon kokouksen asialistalle. Kokous järjestetään tiistaina 24. tammikuuta.

Kotimaiseen jääkiekkoiluun aikuisten sarjoissa palaava Helsingin Jokerit jätti tiistaina hakemuksensa ensi kauden sarjapaikastaan. Tavoitteena on Suomen toisen sarjaportaan eli Mestiksen kauden 2023–24 sarjapaikka.

”Olemme jättäneet hakemuksen sarjapaikasta Jääkiekkoliittoon tänään”, Jokerien paluuhanketta vetävä Jarmo Koskinen kertoi STT:lle tiistaina.

Hakemus menee Jääkiekkoliiton liittohallituksen ensi viikon kokouksen asialistalle. Kokous järjestetään tiistaina 24. tammikuuta.

Liiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila vahvisti määräajan, muttei voinut kertoa Jokerien hakemuksesta enempää.

Seuran tuli esittää hakemuksen yhteydessä suunnitelma, josta selviää muun muassa pelipaikka. Jokerien kotihallina on vuodesta 1997 lähtien ollut Helsingin Ilmalassa sijaitseva Helsinki Areena, jonka toiminta on mennyt jäihin Venäjän viime helmikuussa Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia.

Helsinki Halli Oy:n kaksi suurinta omistajaa ovat Roman Rotenberg ja Gennadi Timtshenko, jotka kuuluvat hyökkäyssodan masinoineen Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Rotenbergia ja Timtshenkoa ja siten myös Helsinki Areenaa rasittavat hyökkäyssodan takia länsimaiden Venäjälle asettamat talouspakotteet.

Kotihalli kiinnostaa

Jokerit siirtyi pelaamaan kotimaisesta SM-liigasta venäläisvetoiseen KHL-liigaan kaudesta 2013–14 lähtien. Viime helmikuun lopussa Jokerit vetäytyi KHL:stä Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Yksi kiinnostavimmista valinnoista Suomen ylimmälle sarjaportaalle Liigaan mielivän Jokerien toimintasuunnitelmassa on, missä päin pääkaupunkiseutua se päättää pelata kotiottelunsa.

Pitkän pelaajauran 1980-luvulla Jokereissa puolustajana pelannut Koskinen ei paljastanut tiistaina helsinkiläisseuran suunnitelmia ja paluuhakemuksen aikataulua yksityiskohtaisemmin.

”Prosessi on käynnissä. Meillä on toimintasuunnitelma, mutta emme avaa sitä tässä vaiheessa enempää. Toivottavasti meillä on tulevaisuudessa asiasta tiedotettavaa”, Koskinen sanoi.

Jokerit on voittanut vuodesta 1973 lähtien jääkiekon Suomen mestaruuden kuusi kertaa. Suomen toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla, tuolloin 1. divisioonassa se pelasi viimeksi kaudella 1988–89.