Tapparaa odottaa myöhään tänä iltana kauden tärkein ottelu – Mestarien liigan finaalipaikka toisi muhkean palkintopotin

Tamperelaisjoukkue lähtee EV Zugin kotikaukaloon kahden maalin johtoasemasta.

Christian Heljanko nollasi Zugin viikko sitten. Tappara-vahti on ehdolla Mestarien liigan parhaaksi pelaajaksi.

Tapparalla on myöhään tänä iltana paljon pelissä Sveitsin veroparatiisiksi kutsutussa Zugissa.

Tamperelaisjoukkue lähtee metsästämään Mestarien liigan finaalipaikkaa erinomaisista lähtökohdista sikäläistä ylpeyttä EV Zugia vastaan.

Tappara hankki Nokia-areenassa 2–0-etulyönnin toiseen osaotteluun. Yhteismaalit ratkaisevat.

Jussi Tapolan luotsaama joukkue koki finaalitunnelman jo vuosi sitten ja hävisi silloin Ängelholmin hurjassa huutomyrskyssä Röglelle.

Finaalipaikka toisi tullessaan muhkean palkintopotin. CHL:n voittaja kuittaa 500000 euroa ja kakkonen 330000 euroa.

Mestarien liigan voittaja ratkaistaan kerrasta 18. helmikuuta.

Tappara on ilmaissut kiinnostuksensa finaalin järjestämiseen, mutta Jatkoajan hankkimien tietojen mukaan Tampere on epätodennäköinen pelipaikka.

Tiettävästi isännyys ratkaistaan finaalijoukkueiden hankkimien pisteiden perusteella. Jos näin on, tiistai-iltana tarvitaan Tapparan kolmen pisteen voiton ohella sopiva tulos toisesta välieräparista.

Käytännössä tämä tarkoittaa Frölundan voittoa Luulajasta vasta jatkoajan tai voittomaalikilpailun jälkeen.

Tappara on onnistunut kunnonajoituksessaan erinomaisesti CHL:ää ajatellen. Takana on jo kuusi peräkkäistä voittoa – ja pakka on pysynyt kasassa myös vaikeina hetkinä.

Tamperelaiset tietävät, että tänään päälle hyökkää erittäin laadukas joukkue. Dan Tangnesin valmentama joukkue on täynnä osaamista oman liigan vaatimattomista tuloksista (vasta yhdeksäs sija) huolimatta.

Norjalainen luotsaa Zugia nyt viidettä kautta ja johti joukkueen kahtena edelliskeväänä Sveitsin mestariksi. Tangnesin apuna ovat pitkään Sveitsissä vaikuttaneet Niklas Gällstedt (Ruotsi) ja Josh Holden (Kanada).

Holden muistetaan SM-liigasta kaudelta 2004–05, jolloin hän takoi HPK:ssa 21 osumaa runkosarjassa ja kuusi maalia pudotuspeleissä.

Zugin kamppailu alkaa klo 21.15.

Tapparan kokoonpano:

Veli-Matti Savinainen–Jori Lehterä–Kristian Tanus

Petteri Puhakka–Marcus Davidsson–Jonathan Davidsson

Kristian Kuusela–Patrik Virta–Niko Ojamäki

Sami Moilanen–Geoff Platt–Philip Granath

Topi Rönni

Veli-Matti Vittasmäki–Valtteri Kemiläinen

Mikael Seppälä–Maksim Matushkin

Joni Tuulola–Casimir Jürgens

Jesper Ahlroth

Christian Heljanko (Vilho Heikkinen)