Kaatunut Ristomatti Hakola ei menettänyt hymyään – ”Tällainen kuuluu välillä kilpaurheiluun, minulle varsinkin”

Sprinttitykillä on riittänyt vaikeuksia. Tampereen Yritys säväytti karsinnassa.

Jos huippu-urheilu olisi sarjakuvaa, Ristomatti Hakola olisi siinä Aku Ankka. Hakola teki hyvin hakolamaisen paluun kilpaladuille Tampereen Kaupissa perjantaina. Hakola kaatui hiihdon SM-kisojen pariviestin viimeisellä osuudella, mikä tiputti Jämin Jänteen ulos tiiviistä kärkitaistelusta.

”Kaaduin viimeiseen laskuun lähdettäessä, kun oli monta sisäkurvissa. Jonkun sauva tai suksi osui minun suksen päälle”, Hakola kertasi.

Miesten pariviestistä tuli poikkeuksellinen tasainen kisa. Niilo Moilasen parina hiihtänyt Joni Mäki ankkuroi Pohdin voittoon, mutta lähes koko 15 joukkueen ryhmä tuli yhdessä nipussa maaliin. Hakolakin jäi Mäestä maalissa vain kolme sekuntia, vaikka olikin Markus Vuorelan kanssa vasta 11:s.

”Tiukkaa olisi tullut, mutta Jonia en pysty tällaisella kirillä haastamaan”, Hakola sanoi kaatumisen vaikutuksesta.

Hymyä tapahtunut ei näyttänyt vievän. Kilpaileminen selkeästi maistui pitkästä aikaa. Ristomatti Hakolalla on murheita riittänyt tällä kaudella. On ollut nivusvammaa, vaikea korona ja pakkolepoa. Leirejä on niiden takia pitänyt jättää väliin.

Hakola tunnettiin jo entuudestaan siitä, että hänelle sattuu ja tapahtuu. Viime kauden olympialaisetkin menivät pilalle sairastumisen ja kylkivamman takia. Ehkä tunnetuin vamma on varpaan murtuminen, joka tuli, kun Hakola törmäsi kotona sohvaan.

”Mukava oli tulla, mutta tuloslistalla voisi olla ylempänä. Eihän tuo mairittele. Mutta tällainen kuuluu välillä kilpaurheiluun, minulle varsinkin”, Hakola tokaisi Kaupin stadionilla.

Vaikeuksien takia Hakola on hiihtänyt nyt vasta pari kilpailua näillä lumilla. Edellisestä vierähti yli kuukausi. Jos hiihtäjä olisikin päässyt viivalle, on vastoinkäymisiä tullut muualta. Paluun piti olla edessä jo loppiaisena Rovaniemellä Skandinavia-cupissa, joka kuitenkin peruttiin liian kovan pakkasen takia.

Tampereella Hakola sai vihdoin vahvistuksen, että lonkka ja pakara kestävät kilpahiihdon rasitukset, jopa vapaalla. Hakola ei ollut kilpaillut vapaalla tyylillä lähes kahteen vuoteen selkävaivojen takia.

”Perinteisellä olen ollut hyvässä kunnossa. Välillä erittäinkin hyvässä kunnossa”, Hakola sanoi ja tarkensi puhuvansa viimeisestä kuukaudesta.

MM-kisoilla hän ei vielä halunnut spekuloida. Siellä sprintti hiihdetään perinteisellä. Vastaava kisa on Tampereella ohjelmassa sunnuntaina. ”Viikko sitten olisin voinut sanoa, kun ei vielä jännittänyt, että korkealla ollaan, mutta nyt, kun kisat lähenevät ja vähän kakkaa tulee housuun, niin ei uhota niin paljon”, Hakola tokaisi sunnuntain kisasta.

Joni Mäki ehti tuuletella maalisuoralla joukkueensa voittoa.

Loppulasku kasasi hiihtäjiä nippuun varsinkin miesten pariviestissä. Sunnuntaina reitti hiihdetään toisin päin.

Pohdin kaksikon takana muut mitalit perjantaina menivät Imatran Urheilijoille (Olli Ahonan, Miro Karppanen) ja Vuokatin ykkösjoukkueelle (Eero Rantala, Emil Liekari).

Tampereen Yritys oli tiukasti mukana lopun mitalitaistossa. Elmeri Toivanen ja virolainen Marko Kilp olivat viidensiä. He säväyttivät varsinkin karsinnassa, jossa he olivat jopa nopeimmat. Karsintasysteemi oli muuttunut aiemmasta. Joukkueen kumpikin hiihtäjä teki yhden vedon kelloa vastaan. Finaaliin päässeet 15 nopeinta ratkaistiin yhteisajalla.

”Olen vähän vanhan liiton mies kommentoimaan näitä muutoksia. Dieselille sopii paremmin, kun lyödään enemmän kierroksia. Bensakoneille yksi veto on parempi”, Ristomatti Hakola kuvaili.